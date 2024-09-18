Чтобы леса не исчезали

фото из архива управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Наше государство – территория степная. Акцент на этом в нынешнем Пос­лании народу сделал и Президент, отметив: «...Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны».

Леса в Акмолинской облас­ти, отличающейся уникальными по красоте природными ландшафтами, великолепием хвойно-березовых перелесков, составляют всего 3%. Согласно данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, площадь лесного фонда регио­на равняется 1,1 млн га, треть из них лесопокрытая.

Восстановление, воспроизводство и охрана лесов – зона ответственнос­ти 13 коммунальных госучреждений лесного хозяйства. Работают здесь люди, как говорится, душой прикипевшие к своей беспокойной работе, по-настоящему болеющие за дальнейшую судьбу немногочис­ленных лесных угодий.

Первейшая задача лесников – воспроизводство и охрана леса. Кроме того, им необходимо увеличивать площади ежегодных посадок лесных культур, создавать условия для естественного роста деревьев, сокращать объе­мы рубок, охранять территории от пожаров... Все это, вмес­те взятое, позволит сохранить и приумножить природный комп­лекс области.

В течение пяти последних лет акмолинские лесники провели большую работу в рамках гос­программы по высадке двух миллиардов деревьев. Для того чтобы показать их работу, надо прибегнуть к статистике.

Так, с 2021 года, включая нынешнюю весну, высажено 54,5 млн деревьев на более чем 8,6 тыс. гектаров. Весной 2021-го лесхозы области провели посадку на 1 370 га при плане 970 га. В 2022-м акмолинцы вновь перевыполнили показатели, высадив молодые деревца на 2 845,9 га при плане 1 280 га.

В 2023 году также были перевыполнены запланированные показатели по площади посадок на 460,8 га, по количеству – на 400 тыс. саженцев.

Нынешней весной высажено 13,8 млн штук деревцев на 2 056,6 га (выполнение 100%). Лесопосадочные работы будут продолжены осенью. И это, по словам специалистов, лучший показатель по республике. К тому же за последние пять лет в покрытую лесом площадь переведено 10 743 га.

Безусловно, лесопосадка – дело важное, но сложное, незаметное для непосвященного. И только работники лесхозов знают всю ее трудоемкость, так как посадка леса – только часть общей работы, дальше нужно следить за подрастаю­щими деревьями, оберегать их от пожаров, то есть растить здоровый лес.

Проезжая по трассе Астана – Щучинск, каждый из нас непременно обращает внимание на шумящий вдоль автобана подросший лес. Начиная с 2012 года учреждения лесного хозяйства области в рамках работы по соединению зеленого пояса столицы с лесами Аккольского района и Щучинско-Боровской курорт­ной зоны озеленили 2,6 тыс. га. Все это зеленое пространство официально переведено в площадь, покрытую лесом. То есть это уже настоящий лес со своей флорой и фауной. Жители ближайших сел каждое лето собирают здесь ягоды и грибы.

С целью выполнения поручения Главы государства по посадке двух миллиардов деревьев на землях лесного фонда управлением увеличены объемы сбора и заготовки лесных семян, выращивания районированного лесопосадочного материала.

На сегодня в области действуют 13 лес­ных питомников общей площадью 175 га. Три из них – Аккольский, Мало-Тюктинский, Маралдинский – базисные, остальные десять – временные. Ежегодно здесь выращивается более 10 млн сеянцев и свыше 15 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород.

Выращиваются сеянцы сосны, березы, вяза, клена, жимолости, смородины, яблони. Для расширения ассортимента посадочного материала, улучшения его качественных характеристик с 2013 года крупномерный посадочный материал быстрорас­тущих и декоративных видов пород приобретается в питомнике «Ахмечет» Тюменской области РФ. Привезенное сырье доращивается, являясь семенным и маточным материалом.

В повестке дня управления значится и работа по рациональному использованию природных ресурсов, внедрению современных ресурсосберегаю­щих технологий. К примеру, в 2015 году проведена реконструкция базисного питомника в Аккольском лесном хозяйстве пло­щадью 51 га с применением современной системы капельного орошения. Новшество позволило на 70% увеличить сбережение воды, используемой при поливе саженцев.

Питомник Мало-Тюктинского лесхоза действует с 1972 года. Здесь также проведен капремонт оросительной сети и ограждений, установлен насос, использующий при работе силу ветра. В 2013-м в питомнике Маралдинского лесхоза также провели реконструкцию оросительной сети, обновили ограждения.

В 2017 году здесь на 600 кв. м была построена отапливаемая зимой теплица, оснащенная капельным орошением и предназначенная для выращивания в закрытом грунте посадочного материа­ла древесных и кустарниковых пород.

Поскольку объемы выращивания районированного посадочного материала решено увеличивать, в регионе разработана ПСД за счет областного бюджета для строительства двух новых постоянных лесопитомников. Такой, площадью в 61 га, появится в лесном хозяйстве «Бұқпа» Зерендинского райо­на, а в 25 га – в Маралдинском лесхозе Атбасарского района.

В связи с расширением площадей лесопосадок значительно выросло для сельчан число сезонных рабочих мест. Если в прошлые годы на работах по лесопосадке, прополке и поливу было задействовано свыше 300 человек, то теперь уже порядка 400–500.

Как известно, сроки исполнения поручения Главы государства по посадке двух миллиардов деревьев на землях лесного фонда продлены до 2027 года.

В целом за семь лет в Акмолинской области согласно плану будет посажено 150 млн деревьев. В том числе план на 2025–2027 годы – 99 млн деревь­ев на площади 15 тыс. га. На два ближайших года участки, где будет посажен новый лес, уже обозначены. Однако проблема в том, что в лесном фонде все меньше остается свободной земли для посадки деревьев в будущем, говорят специалисты.