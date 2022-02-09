Чтобы не было потопа

Карагандинская область начала готовиться к паводковому периоду.

Нынешняя зима в Карагандинском регионе была малоснежной. В конце января специалисты Казгидромета провели объезд верховьев рек Нура и Шерубай-Нура. По полученным данным, запасы воды в снеге ниже нормы. Это вселяет веру в то, что весной большая вода обойдет стороной поселки и аулы.

– Завершено укрепление защитных валов в населенных пунктах Осакаровского, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов, – ­сообщил руководитель департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов. – Проведены очистка и углубление реки Жарлы. Завершена санация реки Шерубай-Нура протяженностью 16 километров в районе сел Жартас и Юбилейное Абайского района.

Уже начался сброс воды с Самаркандского и Интумакского водохранилищ. Запланирована реконструкция двух мостов. Будет проведена санация реки Нуры в трех местах: вблизи сел Чкалово и Садовое, поселка Габидена Мустафина, а также населенных пунктов Тассуат и Майоровка. С 1 марта начнут очищать от снега водопропускные трубы и мосты.