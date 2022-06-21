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Чтобы полней раскрыть потенциал
Марина Демченко

Экономика Западно-Казахстанской области восстанавливается после пандемии коронавируса.

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил аким области Гали Искалиев. По его словам, за пять месяцев текущего года по основным показателям в регионе отмечается положительная динамика. Промышленное производство выросло на 2,4%, в основном за счет увеличения объемов добычи газа и газового конденсата.

В обрабатывающей промышленности рост обеспечен благодаря увеличению производства насосно-компрессорных труб, мелющих шаров, спецтехники, силикатного кирпича, полиэти­леновых труб и другой продукции.

Инвестиции в основной капитал составили 140 млрд тенге и увеличились на 2%. Строительный сектор вырос на 2,3% за счет строительства нефтяных и газовых трубопроводов, около 600 зданий жилого и нежилого назначения. Введено 206 тыс. кв. м жилья.

В текущем году в области запланировано реализовать 21 проект, будет создано около 800 постоянных рабочих мест. Начато расширение Карачаганакского месторождения, на это будет затрачено 382 млрд тенге.

Достигнута договоренность с турецкой компанией SSistem Logistics по строительству в Уральске авиа-карго-терминала, это позволит увеличить доходы области от транзитного потенциала. Как уточнил глава региона, проекты МСБ в основном связаны с нефтесервисом, агропромышленным комплексом, здравоохранением.

Помимо этого, в регионе ожидают ввода в строй двух цехов по выпуску комбикормов, запланировано наладить производство ветеринарных препаратов, биг-бэгов и пакетов. На базе корпорации Ivecо намечено организовать сборку автобусов, предусмотрено расширение маслозавода.

Принимаются необходимые меры для обеспечения населения региона продуктами питания и стабилизации цен. В 2021 году зарегистрированным агроформированиям выплачено 14,2 млрд тенге субсидий. Чтобы полнос­тью удовлетворить потребнос­ти в картофеле, луке, капусте, моркови, в регионе в рамках проекта «Зеленый пояс» на 40% увеличатся посевные площади.

Кроме того, планируется увеличить вместимость овощехра­нилищ. Если в прошлом году было построено три склада вмес­тимостью 6 тыс. тонн, то в этом планируется возвести четыре овощехранилища на 13 тыс. тонн.

– Для снижения зависимости от импорта молока и молочной продукции по проекту «Молочный пояс» в прошлом году объемы производства в данной сфере увеличились на 3 тысячи тонн, в этом – дополнительно на 5 тысяч, – проинформировал глава региона.

По его словам, весьма перспективно в Западно-Казахстанской области мясное животноводство. В отличие от растениеводства, эта отрасль обеспечивает занятость населения круглый год, является традиционной для региона. Об этом свидетельствует устойчивый рост поголовья скота всех видов до 10% ежегодно.

– Регион ежегодно обеспечивает мясом 1,3 миллиона человек. При этом область может увеличить производство мяса, нарастить экспорт переработанной мясной продукции. То есть Западно-Казахстанская область имеет потенциал для обеспечения мясом и других регионов страны, – отметил Гали Искалиев.

Аким также рассказал о работе, проводимой для улучшения качества жизни населения. Так, в 2022 году газ подведут еще в 27 сельских населенных пунктов, обеспеченность населения региона голубым топливом составит 99,8%. Кроме того, нынче в 35 населенных пунктах решится проблема снабжения питьевой водой. На эти работы выделено 7,4 млрд тенге. В результате показатель обеспеченности населения области живительной влагой поднимется до 92%.

В центре особого внимания Западно-Казахстанского областного акимата – обеспечение стабильной работы объектов жизнедеятельности.

В частности, Гали Искалиев рассказал, что за счет сокращения потерь и увеличения доходов удалось решить постоянные проблемы с долгами за газ местной ТЭЦ. Решается вопрос с проблемой водоснабжения Уральска. Заменены 28 км сетей водоотведения, восстановлены 18 скважин, начали бурение шес­ти новых скважин, приобретена спецтехника, усовершенствован контроль расхода воды.

– В конце прошлого года местная «РЭК» возвращена в коммунальную собственность. Это позволяет выделять средства на ее развитие. Начато обновление автопарка РЭК и постепенное повышение уровня оплаты труда сотрудников. Вопрос модернизации электросетей стоит на кон­троле Администрации Президента и включен в Комплексный план развития Западно-Казахстанской области на 2023–2025 годы, – пояснил глава области, докладывая о решении проблем в сфере электроснабжения.

Согласно поручению Главы государства в области активизирована работа по реконструкции и ремонту автомобильных дорог. В 2022 году на эти цели выделено 51,2 млрд тенге, планируется отремонтировать более 600 км автотрасс.

Продолжается капитальный ремонт 248 км автодорог на юго-западе области. По информации АО «КазАвтоЖол», в текущем году намечено открыть проезд на 174 км дорог. Завершение проектов планируется до конца 2023 года.

В текущем году начнется реконструкция автодороги от Уральска до границы с Оренбургской областью.

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