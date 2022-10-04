Чтобы помнили

К 120-летию поэта и писателя Галыма Малдыбаева на его малой родине, в г. Сергеевке района Шал-акын, состоялось открытие сквера его имени. В торжественных мероприятиях принял участие советник Президента РК Малик Отарбаев, который в этот же день провел встречи с активом района, а также с учителями и ветеранами труда накануне их праздника.

Сквер, который украшают бюст писателя, цветочная клумба и изящные скамейки для отдыха, был разбит на средства потомков поэта в самом центре города, рядом с домом, где когда-то он жил. Церемония разрезания ленточки под традиционный обряд «шашу» ознаменовала об его открытии.

Обращаясь к собравшимся, советник Президента Малик Отарбаев отметил вклад Галыма Малдыбаева в казахскую литературу, назвав его одним из родоначальников жанра поэмы в стихах, коим, безусловно, стало знаменитое его произведение «Қырым қызы» («Дочь Крыма»). Вплоть до 60-х годов прошлого столетия поэма значилась в программе казахской литературы школьного образования как яркий пример поэтического слова.

– Галым Малдыбаев активно совмещал свое творчество с журналистской деятельностью, он стоял у истоков открытия несколько областных и районных газет в Уральске, Баян­ауле, Балхаше и других регионах страны. В свое время он стал наставником для целой плеяды молодых литераторов, таких как Герольд Бельгер, Жарасбай Нурканов, Ермек Конарбаев, Амандык Абжанов, Абжатай Сураганов, – отметил Малик Отарбаев.

Аким района Шал-акын Рахат Смагулов рассказал о том, как земляки хранят творческое наследие поэта и других известных людей края, он также напомнил, что именем писателя названы одна из улиц районного центра, а также средняя школа в его родном ауле Жана-Жол.

О духовном наследии Галыма Малдыбаева и роли его творчества в воспитании молодого поколения говорили в этот день многочисленные гости мероприя­тия – журналист, писатель, известный общественный деятель Жабал Ергалиев; почетный граж­данин области, ветеран труда Кудайберген Калиев; председатель Совета ветеранов района Турар Оразалин; дочь поэта, ветеран педагогического труда Алия Малдыбаева и другие. В исполнении учеников школы им. Г. Малдыбаева прозвучали наиболее популярные стихи юбиляра.

После завершения торжественной церемонии Малик Отарбаев встретился с педагогами и ветеранами труда района. Поздравив от имени Главы государства участников встречи с праздниками – Днем учителя и Днем пожилых людей, он рассказал о мерах, принимаемых руководством страны для защиты интересов учителей и стариков, а также разъяснил суть и главные цели Послания Президента.

В свою очередь участники встречи поделились своим мнением о происходящих в стране событиях и выразили благодарность представителю Президента за откровенную беседу, назвав ее продуктивной и очень полезной.

На снимке: правнук писателя Галымжан у бюста знаменитого прадеда.