Статьи
Чтобы помнили
Алмат Шакирбаев, Северо-Казахстанская область

К 120-летию поэта и писателя Галыма Малдыбаева на его малой родине, в г. Сергеевке района Шал-акын, состоялось открытие сквера его имени. В торжественных мероприятиях принял участие советник Президента РК Малик Отарбаев, который в этот же день провел встречи с активом района, а также с учителями и ветеранами труда накануне их праздника.

Сквер, который украшают бюст писателя, цветочная клумба и изящные скамейки для отдыха, был разбит на средства потомков поэта в самом центре города, рядом с домом, где когда-то он жил. Церемония разрезания ленточки под традиционный обряд «шашу» ознаменовала об его открытии.

Обращаясь к собравшимся, советник Президента Малик Отарбаев отметил вклад Галыма Малдыбаева в казахскую литературу, назвав его одним из родоначальников жанра поэмы в стихах, коим, безусловно, стало знаменитое его произведение «Қырым қызы» («Дочь Крыма»). Вплоть до 60-х годов прошлого столетия поэма значилась в программе казахской литературы школьного образования как яркий пример поэтического слова.

– Галым Малдыбаев активно совмещал свое творчество с журналистской деятельностью, он стоял у истоков открытия несколько областных и районных газет в Уральске, Баян­ауле, Балхаше и других регионах страны. В свое время он стал наставником для целой плеяды молодых литераторов, таких как Герольд Бельгер, Жарасбай Нурканов, Ермек Конарбаев, Амандык Абжанов, Абжатай Сураганов, – отметил Малик Отарбаев.

Аким района Шал-акын Рахат Смагулов рассказал о том, как земляки хранят творческое наследие поэта и других известных людей края, он также напомнил, что именем писателя названы одна из улиц районного центра, а также средняя школа в его родном ауле Жана-Жол.

О духовном наследии Галыма Малдыбаева и роли его творчества в воспитании молодого поколения говорили в этот день многочисленные гости мероприя­тия – журналист, писатель, известный общественный деятель Жабал Ергалиев; почетный граж­данин области, ветеран труда Кудайберген Калиев; председатель Совета ветеранов района Турар Оразалин; дочь поэта, ветеран педагогического труда Алия Малдыбаева и другие. В исполнении учеников школы им. Г. Малдыбаева прозвучали наиболее популярные стихи юбиляра.

После завершения торжественной церемонии Малик Отарбаев встретился с педагогами и ветеранами труда района. Поздравив от имени Главы государства участников встречи с праздниками – Днем учителя и Днем пожилых людей, он рассказал о мерах, принимаемых руководством страны для защиты интересов учителей и стариков, а также разъяснил суть и главные цели Послания Президента.

В свою очередь участники встречи поделились своим мнением о происходящих в стране событиях и выразили благодарность представителю Президента за откровенную беседу, назвав ее продуктивной и очень полезной.

На снимке: правнук писателя Галымжан у бюста знаменитого прадеда.

Популярное

Все
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Не везет!
В Жарлыозеке – лучший аким
Долгожданный асфальт
Домашняя победа
Тема трубы накануне зимы
После армии – в вуз
С вокзала во дворец
Между зрительным и умозрительным
Разнорабочая сила
Чтобы понимать друг друга
Штраф за спекуляцию
Выдающиеся голоса
Самый читаемый и почитаемый
Чтобы помнили
Нет требования – нет и наказания
Независимость в лицах
История любви и героизма
Крупный «улов»
Должок за тепло
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
ЕНУ получил статус исследовательского университета
Какие тендеры, такая и вода
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав

Читайте также

Статьи
Домашняя победа
Статьи
В Жарлыозеке – лучший аким
Статьи
Долгожданный асфальт
Статьи
Выдающиеся голоса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]