​Чтобы программа работала эффективнее

В ходе совещания его участники не только проанализировали ход реализации программы за 2012–2015 годы, но и обсудили вопросы совершенствования ее механизмов, повышения эффективности используемых бюджетных средств.

Так, поднимался вопрос временного субсидирования части заработной платы квалифицированных работников за сокращенное рабочее время в рамках ДКЗ-2020. Такая мера позволит сохранить ценные квалифицированные кадры градообразующих предприятий на время сложной экономической ситуации. По информации местных исполнительных органов, подобные шаги предусмотрены на восьми предприятиях города Алматы, а также Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей Казахстана. На субсидирование двух третей потерянного дохода 3,1 тыс. работников этих предприятий в рамках государственной программы выделяется 126,7 млн тенге.

В ходе совещания также обсуж­дались подходы к работе среди молодежи и обеспечению их трудоустройством. В рамках программы «ДКЗ-2020» предлагается внедрить массовое обучение компьютерной грамотности, основам предпринимательства, английскому языку без обязательств по дальнейшему трудоустройству для безработной молодежи. Приобретение таких навыков будет способствовать повышению их привлекательности среди работодателей. С этой же целью предлагается расширить возможности прохождения «молодежной практики» (которая будет засчитываться как трудовой стаж) для выпускников вузов и колледжей, испытывающих проблемы с местом первого трудоустройства.

Кроме того, в ходе совещания было поручено проработать вопросы микрокредитования по «Дорожной карте занятости-2020». Так, для повышения эффективности программы обсуждалась возможность увеличения срока микрокредитования на организацию или расширение собственного дела в сфере животноводства до 7 лет, а также увеличение суммы микрокредита до 16 млн тенге.

– Необходимо диверсифицировать средства, направляемые на микрокредитование фермерских хозяйств, разделив средства между проектами в области животноводства, кормовой базы, развития ветеринарии. Нужно помогать людям правильно выбирать бизнес. На микрокредитование выделяются большие средства. Пусть они помогут людям в создании собственного стабильного бизнеса, – отметила Дарига Назарбаева в ходе обсуж­дения.

Заместитель Премьер-Министра поручила всем отраслевым ведомствам выработать единое решение по всем вопросам совещания для дальнейшего внесения изменений в «Дорожную карту занятости-2020».

По информации Министерства здравоохранения и социального развития, за 2012–2015 годы в рамках программы реализовано 4 823 инфраструктурных проекта. На них трудоустроены 63,2 тыс. человек, из которых 13,9 тыс. – на постоянные рабочие места.

– Я вместе с вами очень радуюсь за все успехи этой программы. Она действительно нужная и дала положительный синергетический эффект – социальный, экономический и политический. Но важно, чтобы все подумали, как сделать так, чтобы программа работала эффективнее, чтобы хотя бы 60–70% людей, занятых в рамках государственной программы, получали постоянную работу. Вот такая задача стоит перед нами, простая и непростая, – сказала Д. Назарбаева.

В рамках «Дорожной карты занятости-2020» предусматривается капитальный, средний и текущий ремонт объектов ЖКХ – канализации, системы водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, социально-культурных объектов, транспортной инфраструктуры. Кроме того, в планах – благоустройство населенных пунктов.

Заместитель Премьер-Министра поручила комиссии по отбору проектов, реализуемых госпрограммой, привлекать органы местного самоуправления.

– Если что-то делается в конкретном населенном пункте, местные жители обязательно должны участвовать в принятии решений. Нужно советоваться с местными жителями. Они должны принимать участие в выборе приоритетов развития своего села – дорога ли это, объект здравоохранения, школа или спортивный комплекс, – отметила Д. Назарбаева.

Также в ходе совещания обсуждалась важность не только создания рабочих мест, но и эффективного расходования средств, выделяемых из бюджета. Так, при проведении капитального ремонта объектов образования и здравоохранения акиматам поручено включать в смету подведение Интернета, учитывать работы по обеспечению доступности всех социальных объектов для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, при ремонте магистральных автодорог, проходящих через сельские населенные пункты, особое внимание необходимо обращать на обеспечение разметки и освещения в ночное время.

Подводя итоги обсуждения, Д. Назарбаева поручила акиматам совместно с отраслевыми министерствами разработать подробную электронную карту потребности по всем объектам социальной, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры: даты последнего ремонта, планируемые сроки проведения следующего планового, текущего и капитального ремонта, а также необходимость в благоустройстве существующих или строительстве новых объектов. Такая карта позволит значительно усовершенствовать планирование и контроль работ в рамках госпрограммы.