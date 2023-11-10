Чтобы рыбалка была удачной, а море – чистым Свежий выпуск 10 ноября 2023 г. 3:55 565 Игорь Прохоров Государственный природный резерват в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя будет создан в июне 2024 года. фото из архива "КП" Об исполнении этого и других поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на брифинге в СЦК рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. По его словам, для пресечения незаконного рыболовства на Каспийском море в марте 2023 года Министерством экологии и МВД утвержден Совместный план по борьбе с браконьерством на акватории Жайык-Каспийского бассейна на 2023–2025 годы. Как результат – усилен контроль на море. Министр также рассказал о планах по модернизации производственной базы государственного осетрового завода в Атырау. Уже проведены технические обследования устойчивости сооружений завода, разработано рыбоводно-биологическое обоснование. В июне утверждены концепция развития завода и техническое задание на разработку ПСД. Ерлан Нысанбаев отдельно выделил проведенную работу по господдержке рыбной отрасли. Так, в сентябре 2023 года внесены изменения в Программу развития рыбного хозяйства до 2030 года в части субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, стоимости услуг по подаче воды и переработке рыбной продукции, а также возможность бюджетного кредитования инвестпроектов по рыбе. Также включены меры по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов, развитию промыслового рыболовства и переработки рыбы. В Мажилис Парламента будет внесен проект Закона «Об аквакультуре», предусматривающий правовую основу для расширения господдержки бизнеса. Основные виды деятельности в рыбном хозяйстве – это рыболовство и аквакультура. За 10 месяцев 2023 года выловлено – 34,9 тыс. тонн, выращено – 13,2 тыс. тонн, экспортировано – 15,6 тыс. тонн, импортировано – 32 тыс. тонн рыбы. Важнейший фактор успешного развития отрасли – это поддержка бизнеса на начальном этапе в виде субсидирования и налоговых льгот. На сегодня предусмотрено субсидирование ряда направлений рыбоводства. Это инвестиционные субсидии на капитальные вложения, приобретение техники и оборудования, а также возмещение затрат на основные компоненты для выращивания рыбы, а именно – приобретение кормов, мальков и лекарственных препаратов. В 2023 году на субсидирование предусмотрено 4,1 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем годом ранее. В рамках отраслевой программы ежегодно объемы средств, выделяемых из бюджета на субсидирование, будут увеличиваться. Министр отметил, что создаются благоприятные условия для бизнеса: расширены меры господдержки в виде субсидирования производственных и инвестиционных затрат, упрощен перевод промысловых водоемов в статус рыбоводных, сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, предоставлена возможность строительства рыбоводных прудов без ПСД и прохождения госэкспертизы, только на основании эскизных проектов. В настоящее время в республике действуют 72 рыбоперерабатывающих предприятия, из которых 17 соответствуют высоким требованиям и получили право экспорта рыбной продукции в страны ЕС. Дополнительно еще 13 казахстанских предприятий подали заявки на получение аналогичного права экспорта. Также в целях расширения экспортного рынка между Казахстаном и Китаем согласован ветеринарный сертификат, а в реестр КНР включены 65 казахстанских предприятий. По словам министра, принимаемые меры повысят привлекательность отрасли для инвестиций, обеспечат рост производства и экспорта рыбной продукции, создание новых рабочих мест и приведут к росту потребления рыбы населением. #бизнес #экология #брифинг #рыба #предприятия #рыболовство #тюлени