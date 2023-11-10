Чтобы рыбалка была удачной, а море – чистым

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Игорь Прохоров

Государственный природный резерват в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя будет создан в июне 2024 года.

фото из архива "КП"

Об исполнении этого и других поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева на брифинге в СЦК рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

По его словам, для пресечения незаконного рыболовства на Каспийском море в марте 2023 года Министерством экологии и МВД утвержден Совместный план по борьбе с браконьерством на акватории Жайык-Каспийского бассейна на 2023–2025 годы. Как результат – усилен конт­роль на море.

Министр также рассказал о планах по модернизации производственной базы государственного осетрового завода в Атырау. Уже проведены технические обследования устойчивости сооружений завода, разработано рыбоводно-биологическое обоснование. В июне утверж­дены концепция развития завода и техническое задание на разработку ПСД.

Ерлан Нысанбаев отдельно выделил проведенную работу по господдержке рыбной отрасли. Так, в сентябре 2023 года внесены изменения в Программу развития рыбного хозяйства до 2030 года в части субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, стоимости услуг по подаче воды и переработке рыбной продукции, а также возможность бюджетного кредитования инвестпроектов по рыбе. Также включены меры по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов, развитию промыс­лового рыболовства и переработки рыбы.

В Мажилис Парламента будет внесен проект Закона «Об аквакультуре», преду­сматривающий правовую основу для расширения гос­поддержки бизнеса.

Основные виды деятельности в рыбном хозяйстве – это рыболовство и аквакультура. За 10 месяцев 2023 года выловлено – 34,9 тыс. тонн, выращено – 13,2 тыс. тонн, экспортировано – 15,6 тыс. тонн, импортировано – 32 тыс. тонн рыбы.

Важнейший фактор успешного развития отрасли – это поддержка бизнеса на начальном этапе в виде субсидирования и налоговых льгот. На сегодня предусмот­рено субсидирование ряда направлений рыбоводства. Это инвестиционные субсидии на капитальные вложения, приобретение техники и оборудования, а также возмещение затрат на основные компоненты для выращивания рыбы, а именно – при­обретение кормов, мальков и лекарственных препаратов. В 2023 году на субсидирование предусмотрено 4,1 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем годом ранее. В рамках отрас­левой программы ежегодно объемы средств, выделяемых из бюджета на субсидирование, будут увеличиваться.

Министр отметил, что соз­даются благоприятные условия для бизнеса: расширены меры господдержки в виде субсидирования производственных и инвестиционных затрат, упрощен перевод промысловых водоемов в статус рыбоводных, сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, предоставлена возможность строительства рыбоводных прудов без ПСД и прохождения госэкспертизы, только на основании эскизных проектов.

В настоящее время в рес­публике действуют 72 рыбоперерабатывающих предприятия, из которых 17 соответствуют высоким требованиям и получили право экспорта рыбной продукции в страны ЕС. Дополнительно еще 13 казахстанских предприятий подали заявки на получение аналогичного права экспорта.

Также в целях расширения экспортного рынка между Казахстаном и Китаем согласован ветеринарный сертификат, а в реестр КНР включены 65 казахстанских предприятий. По словам министра, принимаемые меры повысят привлекательность отрасли для инвестиций, обеспечат рост производства и экспорта рыбной продукции, создание новых рабочих мест и приведут к росту потребления рыбы населением.

#бизнес #экология #брифинг #рыба #предприятия #рыболовство #тюлени

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