Чтобы тронуть сердца и души

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Раушан Утеулина

Фестиваль «Социальный форум-театр» прошел в Кокшетау.

фото пресс-службы горотдела Культуры

Социальный, потому что участники молодежных самодеятельных театров подготовили этюды на острые темы наркомании, игромании, алкоголизма. В форуме приняли участие шесть молодежных коллективов из Степногорска и Кокшетау. Самодеятельные актеры – учащиеся старших классов школ, студенты колледжей. Каждая представленная постановка – это драма, беда, вошедшая в жизнь человека, его семьи, безжалостно засасывающая каждого, кто, к примеру, из-за глупого любопытства решил попробовать наркотики либо пристрастился в юном возрасте к курению и алкоголю.

Открывая фестиваль, руководитель молодежного общественного объединения «Зерделі ұрпақ» Гульнара Оразбаева отметила, что после просмотра и обсуждения спектакля зрители, а это, как правило, молодежь, могут предложить свой вариант прочтения насущной проблемы, свое видение выхода из ситуации. И даже выйти на сцену.

– Играя в нашем социальном театре, школьники и студенты не только пропускают через себя социальную проблему, вовлекая в игру сверстников-зрителей, но и стремятся задеть их сознание, души, увидеть отклик. С помощью таких перформансов мы и обращаемся к молодым людям, чтобы задумались, поняли, уберег­ли себя и друзей от рокового шага, – объясняет Гульнара Какеновна.

Между тем на импровизированную сцену, сменяя друг друга, выходят участники. Так, ребята из театральной группы СШ № 6 «Наследие» и «Жас ұрпақ» из СШ № 18 г. Кокшетау предложили на суд зрителей постановки на тему игромании и наркомании. Первые впечатлили аудиторию яркими сценическими костюмами, сыграв сцены из спектаклей «Пиковая дама» и «Ночь перед Рождеством». А ребята из «Жас ұрпақ» обыграли ситуацию, складывающуюся в семье наркомана.

Молодежные театральные коллективы из Степногорска «Образ» и «Городок» показали, что происходит, когда человек не в силах сопротивляться тяге к игромании, алкоголизму.

Каждый коллектив представил зрителям по две постановки.

Фестиваль стал важным событием в молодежной творческой среде. Координатор МОО «Зерделі ұрпақ» Айдар Мубараков отметил возросшее актерское мастерство ребят из молодежных театров. Член жюри, подполковник, старший уполномоченный УПН ДП Разия Курсанова поблагодарила ребят за их работу, подчеркнув, что проект, который они реализуют, – очень нужное и важное дело.

Победителем фестиваля стал театральный коллектив «Жас ұрпак». Второе и третье мес­та разделили театральные студии «Образ» и «Городок».

#культура #Кокшетау #форум #театр #фестиваль #Жас ұрпак

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