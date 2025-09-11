Продуманная культурная политика, где родной язык, литература, театр и кино получают поддержку и являются частью повседневной жизни, – одна из действенных превентивных мер против маргинализации общества. Так считает Сауле Досжан – известный писатель, заслуженный деятель РК, лауреат международной премии «Алаш», член Союза писателей, Союза журналистов Казахстана и International Women’s Writing Guild.

Без отрыва от родной земли

Сауле Досжан уверена, что важными условиями профилактики маргинализации становятся факторы равноценности, когда образование и возможности для развития в равной мере доступны как в городе, так и в ауле, а экономика развивается сбалансированно, чтобы люди могли работать и строить будущее на своей земле, не покидая родные места.

– По сути, превентивные меры – это забота о социальной справедливости, уважении к культурным корням и создании условий, при которых каждый чувствует, что он нужен, ценен и имеет свое место в будущем страны, – говорит Сауле Досжан. – Литература – зеркало общества. Писатели стараются положительно влиять на своих читателей, ведь через книги можно оживить забытые образы и традиции, показать, что культурные корни – живая сила.

В своих книгах Сауле Досжан поднимает актуальные для современного общества проблемы. Так, в повести «Когда женщина – заложница» отражены внутренние переживания тысяч женщин, стремящихся успеть все и порой теряющих себя в этой гонке за лучшей жизнью. Кто-то делает выбор в пользу дома и семьи, но, когда спустя годы «крысиные бега» побеждают, незаметно разрушив тот самый стержень женщины, самое сложное – не сломаться.

Выход из непростой ситуации есть: сохранять баланс, то есть помнить свои корни, следовать заветам предков, сочетая их с современной действительностью, не резать по живому, не терять свое «Я». В этом и есть искусство жить в новом измерении, не забывая об историческом наследии.

«Впитал с молоком матери» – не случайно так говорят, ведь основные базовые характеристики человек получает в детстве, в родительском доме. О силе духа, которую ребенку дает род, родная земля, родная культура, Сауле Досжан писала в своей книге «Ауылдан шыққан миллионер».

В 2021 году это произведение стало настоящим хитом, ворвавшись в детскую казахскую литературу. Одним из секретов популярности книги можно назвать именно реализм сюжета, знакомый многим. История ребенка, достигшего успеха благодаря тому, что он детства знал потребности рынка изнутри, взволновала многих. Успешных бизнесменов, выросших в «степных университетах жизни», у нас немало. И особую роль в становлении многих сыграло именно национальное воспитание.

– Наш народ пережил многие испытания. В 1920–1930-е годы советская власть уничтожила два поколения национальной интеллигенции: сначала лидеров Алаш Орды, носителей старой национальной традиции, а затем их молодых преемников, которые могли бы восстановить и развить национальную идентичность. За этот период произошли два масштабных голодомора, унесших жизни миллионов людей, а уцелевшие были вынуждены покидать родные края. Эти трагические страницы истории ярко отражены в романе Смагула Елубая «Ақ боз үй» («Одинокая юрта»), где через личные истории персонажей автор показывает, что маргинализация – это не одномоментная катастрофа, а медленный, болезненный процесс отрыва народа от корней, лишение культурного фундамента и социальной опоры, – отмечает Сауле Досжан.

Десятки лет образование оставалось преимущественно русскоязычным. Это было одной из причин нарастающего социального напряжения в обществе.

– Кульминацией накопленного недовольства стали декабрьские события 1986 года в Алма-Ате, когда молодежь вышла на улицы. Это и стало открытым проявлением многолетней маргинализации, – подчеркивает писатель и приводит примеры, как в кино и литературе была показана эта тема. – К примеру, у Талгата Теменова есть фильм «Бегущая мишень», который ярко передает атмосферу 1990-х годов, когда Казахстан переживал переход от советской системы к новой реальности. Он показал, что каждый становится «мишенью» в борьбе за выживание, когда рушатся доверие, солидарность и человеческие связи.

Слушая писателя, ты вспоминаешь кадры из фильма и понимаешь, что воспринимаешь их иначе, чем десятилетия назад.

К слову, проблемы того периода сумел передать и Тынымбай Нурмагамбетов в произведении «Мешкей» («Обжора»), где жадность, отчаяние и утрата моральных ориентиров характеризуют общество, пережившее слом системы, потерявшее внутренние опоры. Автор показал реальность резкого социального раскола, где часть людей быстро смогла адаптироваться к рыночным условиям и обогатилась, а другая оказалась без работы, стабильного дохода и социальной поддержки. Наступил период, когда на первый план вышли материально обеспеченные, и именно они начали диктовать новые, зачастую жесткие правила жизни.

Также отметим, с романом «Древо жизни» Сауле Досжан стала победителем третьего сезона конкурса «Mecenat.kz» на лучший роман о Казахстане, а в ее произведении «Когда жива надежда» герои, оказавшись между разными культурными и духовными мирами, пытаются найти путь к сохранению своей идентичности.

Сохранить и передать дальше

«Культура и искусство – фундамент, на котором строится здоровое общество. Они формируют систему ценностей, сохраняют историческую память и помогают человеку ощущать себя частью целого. Когда чтишь свою историю и видишь смысл в будущем, оно становится устойчивым к кризисам, и это во многом заслуга людей творчества.

Писатели, музыканты, художники, режиссеры – все они не просто создают произведения, но и передают через них опыт, эмоции и моральные ориентиры. Искусство говорит на языке сердца, а значит, способно достучаться туда, куда не дойдут политические лозунги или сухие факты. Роль людей творчества – не только сохранить и передать наследие, но и вдохновить на перемены. Через образы героев, метафоры и эмоциональные сюжеты художник формирует внутренний иммунитет общества против духовной деградации и маргинализаци», – считает Сауле Досжан.

Когда мы говорим о маргинализации, мы должны уходить от узкого экономического понимания. За этим понятием – живой человек. Тот, чье присутствие игнорируют, чьи потребности не учитывают, кто лишен возможности участвовать в общем разговоре. Финансовая бедность – это лишь один маркер. Гораздо опаснее бедность социальная, культурная и духовная – когда человек перестает ощущать себя частью целого.

– В 1990-е годы в Казахстане резко возросла урбанизация. Тысячи людей покинули родные аулы в поисках работы и лучшей жизни в городах. Этот процесс сопровождался не только экономическими трудностями, но и глубокими культурными потерями. Для многих казахов переезд означал разрыв с родной землей, традиционным укладом и системой общинной поддержки. Вместе с утратой языка и привычных норм сельской жизни возникала угроза потери культурной идентичности, – рассуждает наша героиня.

Вернемся к книге «Ауылдан шыққан миллионер» («Миллионер из аула»). Главный герой Жомарт после окончания школы уезжает в город и, благодаря своей целеустремленности и упорному труду, достигает материального благополучия. Вырвавшись из бедности, он обустраивает свою жизнь в городской среде, но остается достаточно духовно сильным, чтобы не потерять связь с родными корнями.

– Хочу отметить, что разрыв начинается тогда, когда рушатся культурные, языковые и ценностные связи. Именно это, на мой взгляд, и есть подлинная маргинализация. Материальные трудности можно преодолеть, но вернуть утраченное чувство «я – часть этого общества» куда сложнее. Понятие маргинала часто сводят только к финансовому положению, однако истинная суть гораздо глубже. Маргинал – это прежде всего человек, утративший ощущение принадлежности к своему сообществу, своей культуре и ценностям, – резюмирует литератор.

И сложно с Сауле Досжан не согласиться.

Сохранить связь с родными корнями на пути к вершине успеха удается не каждому. Но тому, кто это смог, открывается сокровищница нации, где собрана вековая мудрость предков.

Япония – одна из стран, которой удается на протяжении столетий не просто сохранять свою самобытность, но и опережать десятки государств в технологическом развитии. К слову, книга Сауле Досжан «Трагедия и судьба» о семипалатинском полигоне была переведена на японский язык, и ее тепло приняли в Стране восьми островов.

Будем помнить, что искусство не имеет границ, и оно всегда вне времени. Кроме того, искусство имеет уникальную способность исцелять, воспитывать, направлять и вдохновлять. Нужно лишь использовать его силу в арсенале воспитания нации и подрастающего поколения.