Когда мы говорим о маргинализации, надо помнить, что за этим понятием всегда стоит живой человек
ПопулярноеВсе
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
«Маскарад» в Шымкенте
Праздник позитивных привычек
Закладывая основу эффективного партнерства
Здесь все продумано до мелочей!
Запас прочности животноводства
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Горячие обеды – каждому школьнику
Фундаментальная основа для развития
Не просто стратегия, а шанс
Капсулы здоровья... для коров
Раскачиваться некогда
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
В Кызылординской области началась уборка риса
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Читайте также
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]