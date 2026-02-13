Недавно спросила у 13-летнего сына, который сейчас постоянно со всеми спорит, отстаивает свои границы, права и даже больше, почему он знает, что я его люблю.

изображение Натальи Ляликовой сгенерировано с помощью нейросети Gemini

– Ты же моя мама! Я знаю, что ты меня любишь! – безапелляционно ответил Вовчик, и его басок звучал даже громче обычного. Еще год назад он просто полез бы обниматься и подставил под поцелуи носик и щечки, теперь же ему не до нежностей.

– Мама, ты меня кормишь, покупаешь все необходимое, – первое, что сын привел в пример, когда я попросила назвать доказательства, с его точки зрения. Все-таки нынешние дети – материалисты.

– Ну так это мои обязанности как родителя. И папа делает то же самое, – возражаю на такой слабый аргумент.

Сын явно не заинтересован в продолжении диалога – ему срочно понадобилось делать уроки. Возьму на заметку: разговоры о любви вызывают резкое желание учиться. Но минут через 15 он сам возвращается.

– Знаешь, мама, должна и хочешь – это ведь разные понятия. Ты должна меня кормить, но лепить мои любимые домашние манты совершенно не обязана или блинчики печь. И искать по всем магазинам кроссовки именно Nike тоже. Повторюсь – обязана одеть-обуть, а не заморачиваться с поиском, чтобы подарить мне радость. И я думаю, ты совсем не обязана интересоваться, как прошел мой день в школе, знать, какая моя футбольная команда, подпевать, когда я пою песни «КиШ»…

– Ну, знаешь, «КиШ» мне тоже нравится – это же группа моей молодости, – вставляю реплику.

– Подожди, я не закончил. Ты хочешь, чтобы я развивался – записываешь меня на секции, курсы. Это не про обязанность, это про любовь. Ты хочешь, чтобы я был умным, потому что без этого сложно будет во взрослой жизни. Так бывает только, когда любишь. А папа берет с собой на рыбалку, чтобы мы отдохнули от твоих курсов (смеется во все горло). И еще заставляет перекапывать огород бабушке весной и чистить двор от снега зимой. Хотя нет, это раньше заставлял, а сейчас я уже сам знаю – физический труд помогает отдыхать голове. Но ведь отец хотел, чтобы я знал, что есть ответственность и обязанности даже у детей, что помощь близким доставляет радость. Мы, кстати, когда двор чистим, теперь тачки обсуждаем, а раньше – только футбол.

– Вы же за разные команды болеете, за вечных противников?!

– Вот! Я думаю, если бы папа меня не любил, он бы мне «Барселону» не простил! Вы уважаете мой выбор – это только по любви! А еще помнишь, вы как-то легко простили меня, когда я в первом классе соседский джип на спор поцарапал.

– Вообще-то наказан ты был знатно, – пытаюсь быть серьезной, еле сдерживая смех.

– Ну так я думал, что меня этим упрекать до конца жизни будут, – тоже через улыбку продолжает сын. – А все ограничилось месяцем без велика и серьезным разговором про ответственность, настоящих друзей и манипуляции. Это новое слово я на всю жизнь запомнил. Как и встречу с извинениями перед соседом – это, кстати, и было самым страшным моментом… И все-таки, мама, мне трудно объяснить, но для меня ваша любовь очевидна. Да, мы можем и поссориться, и накричать ты можешь, но и извиниться за эмоции, и меня понять за мои эмоции. Мы разговариваем, обсуждаем, когда нужно – позволяем друг другу помолчать. Я просто чувствую вашу любовь в самых простых моментах, – уже смущаясь от собственной откровенности и разговорчивости, Вовчик завершает разговор объятиями.

Это проявление нежности от сына-подростка, ставшее уже таким редким, лучше любых слов показало – он дейст­вительно знает, что мы его любим. Хочется верить, что это знание будет помогать ему всю жизнь…