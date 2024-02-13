Чувства прекрасные

Из выставочного зала центра искусств «Атамекен» не хочется уходить. Да простят меня ценители современного арт-творчества, когда неискушенный зритель должен мучительно угадывать смысл произведения в обрывках линий, нечетких формах, размытых красках или мозаике из кусочков старых газет, но мне ближе другое искусство и важно настроение от просмотра. Работы уральских авторов понятны как явным замыслом, так и скрытым: привлекают домашний уют натюрмортов и декоративных панно, ностальгия – в знакомых фасадах зданий и видах родного Приуралья, любовь к близким, дань памяти и уважения – в портретах, а еще – тяга к неизведанным далям и глубокая философия бытия. Работы наших мастеров жизнеутверждающие, они делятся со зрителями энергией света и добра, верой и любовью.

Отметивший 25-летие салон «Богус» под руководством Алексея Потапова объединяет около 25 местных художников. Здесь осуществляют продажу картин, проводят выставки, совместные выезды на пленэры, творческие встречи.

– В экспозиции работы двадцати художников, это уже состоявшиеся мастера. Картины написаны в разных стилях и жанрах, и интересны посетителям именно разнообразием, – рассказывает искусствовед, художник Нурбек Жардемов, который представил сейчас лишь одну работу – «Остров детства», ведь совсем скоро его персональная выставка.

Картины сюрреалиста Нурбека Жардемова можно созерцать бесконечно долго и каждый раз находить что-то новое. На объемных полотнах будто десятки отдельных смысловых фрагментов объединены в одну историю («Омовение земли святой палитрой», «Каждый казах как единственный и неповторимый»). А еще у каждой картины своя музыка. Например, «2 000 Вольт. Памяти Виктора Цоя» художник писал под знаменитую «Мы ждем перемен».

Александр Синельник не смог участвовать в вернисаже, вместе с братом-близнецом Сергеем он в очередной экспедиции. Известные путешественники покорили немало горных вершин, пустынь и океанов. Свои впечатления Александр переносит на холст. «Пересекая Сахару», «Под тенью Килиманджаро» «Круговорот» и другие работы – своеобразные художественные отчеты после путешествий.

«В поисках счастья» – так называется картина молодой художницы Индиры Аймешевой. Посреди бескрайней весенней степи девушка встречает рассвет, подставив лицо первым лучам солнца. Вокруг нее – аура, словно человек под защитой самой природы. Внимательный зритель увидит, что над степью не просто небо – целый космос, в бликах которого тени городов.

В пейзажи Елены Авдеевой, Юрия Андреева, Елены Строковой, Устина Комарова хочется шагнуть, вдохнув терпкие ароматы осенней листвы, ночную свежесть реки и леса. Завораживают цветом и энергетикой панно-обереги, триптих «Рожденные в тюльпанах» Жанетты Сорокиной, «Сакский всадник» и «Древо жизни» Марины Акунишниковой, натюрморт Елены Потаповой, роспись по шелку Марины Вержиковской, пастель Александра Радзивилова.

Выставка дарит массу впечатлений, и, как обещают в «Богусе», такие встречи теперь будут проходить чаще.