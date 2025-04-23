На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК рассмотрен вопрос развития газовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz
Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов рассказал о результатах внедрения пилотного проекта цифровизации учета газа в Шымкенте.
«В целях улучшения контроля и повышения эффективности использования товарного газа был реализован проект цифровизации учета газа», – отметил он.
По словам Санжара Жаркешова, проект продемонстрировал ощутимые результаты:
- оцифровано 98% абонентов и объектов газотранспортной системы;
- дебиторская задолженность снижена на 47%;
- потери газа сокращены на 34%.
В дальнейшем планируется масштабировать проект на всю территорию Казахстана; внедрить технологии анализа данных и прогнозирования потребления на базе искусственного интеллекта; повысить мотивацию потребителей к рациональному использованию газа.