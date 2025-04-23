Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты

Правительство,Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК рассмотрен вопрос развития газовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов рассказал о результатах внедрения пилотного проекта цифровизации учета газа в Шымкенте.

«В целях улучшения контроля и повышения эффективности использования товарного газа был реализован проект цифровизации учета газа», – отметил он.

По словам Санжара Жаркешова, проект продемонстрировал ощутимые результаты:

- оцифровано 98% абонентов и объектов газотранспортной системы;

- дебиторская задолженность снижена на 47%;

- потери газа сокращены на 34%.

В дальнейшем планируется масштабировать проект на всю территорию Казахстана; внедрить технологии анализа данных и прогнозирования потребления на базе искусственного интеллекта; повысить мотивацию потребителей к рациональному использованию газа.

#Шымкент #Правительство #цифровизация #газ #учет

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