На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК рассмотрен вопрос развития газовой отрасли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Правительства

Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов рассказал о результатах внедрения пилотного проекта цифровизации учета газа в Шымкенте.

«В целях улучшения контроля и повышения эффективности использования товарного газа был реализован проект цифровизации учета газа», – отметил он.

По словам Санжара Жаркешова, проект продемонстрировал ощутимые результаты:

- оцифровано 98% абонентов и объектов газотранспортной системы;

- дебиторская задолженность снижена на 47%;

- потери газа сокращены на 34%.

В дальнейшем планируется масштабировать проект на всю территорию Казахстана; внедрить технологии анализа данных и прогнозирования потребления на базе искусственного интеллекта; повысить мотивацию потребителей к рациональному использованию газа.