Цифровую платформу SMART Daryn создали для поддержки одаренных школьников

На первом этапе планируется проведение онлайн-олимпиад и конкурсов с использованием системы прокторинга

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С апреля 2025 года Республиканский научно-практический центр «Дарын» Минпросвещения запускает национальную цифровую платформу SMART Daryn, направленную на поддержку одаренных школьников и педагогов страны, сообщает Kazpravda.kz

Цифровой проект станет важным инструментом для подготовки учащихся к республиканским и международным соревнованиям, а также обеспечит доступ к онлайн-обучению и консультациям с опытными тренерами, что поможет школьникам совершенствовать свои знания и готовиться к интеллектуальным состязаниям.

На первом этапе планируется проведение онлайн-олимпиад и конкурсов с использованием системы прокторинга. В дальнейшем будут организованы онлайн-уроки.

«Платформа откроет новые возможности для развития талантливых учащихся и повышения квалификации педагогов, способствуя внедрению современных образовательных технологий в учебный процесс. Мы уверены, что SMART Daryn существенно упростит процесс получения качественного образования для одаренных школьников и обеспечит эффективное взаимодействие всех участников образовательной системы», — отметил директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсынов.

Кроме того, на платформе будут проводиться экзамены для поступления в специализированные образовательные организации для одаренных детей. На сегодня в Казахстане насчитывается более 130 специализированных школ.

SMART Daryn также предоставит онлайн-библиотеку методических материалов и рекомендации для педагогов.

Напомним, недавно министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане запущено «Единое окно национальной инновационной системы» на базе Astanahub.com.