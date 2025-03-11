Ученые смогут через единое окно получить доступ к мерам господдержки

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане запущено «Единое окно национальной инновационной системы» на базе Astanahub.com , передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По сути, как отметил министр, это аналог eGov, но для инноваторов, где инновационное и научное сообщество могут в одном месте получить доступ ко всем основным мерам господдержки.

«Единое окно национальной инновационной системы предлагает решения для разных пользователей, учитывая их потребности, чтобы ученые, стартапы и бизнес получали поддержку и эффективно взаимодействовали на одной цифровой платформе», — пояснил Жаслан Мадиев.



Спикер сообщил, что в экосистеме Astana Hub уже сформировались стартапы, развивающие продукты в сфере deep tech и имеющие значительную научную базу. Некоторые компании успешно вывели свои разработки на монетизацию и заработали более 10,6 млрд тенге и создали сотни рабочих мест.