CNPC: 25 лет вместе на пути в светлое будущее!

2022 год для народов Казахстана и Китая выдался богатым на юбилейные даты и знаковые события.

Наши страны отметили 30-летие установления дипломатичес­ких отношений; Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за два года выехал за рубеж и отправился не куда-нибудь, а именно в Астану; исполнилось четверть века с начала казахстанско-китайского нефтегазового сотрудничества. По традиции в конце года можно подвести итоги.

Государственный визит Си Цзиньпина в Казахстан, безус­ловно, стал знаковым и историческим событием в мировой политике. Глава Китайской Народной Республики не покидал свою страну с начала пандемии коронавируса. В феврале текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил зимние Олимпийские игры в Пекине, встретился с китайским лидером и пригласил его посетить Астану. И в сентябре этот важный визит состоялся.

В Акорде Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры в расширенном сос­таве, по итогам которых подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений.

– В этом документе мы подтверждаем нацеленность на дальнейшее развитие двустороннего диалога, открывая новое золотое тридцатилетие отношений, – отметил Президент Казахстана.

– Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы построили первые трансграничные газо- и нефтепроводы на благо народов наших двух стран. Вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня китайско-казахстанские отношения вышли на новый исторический старт, – подчеркнул Председатель КНР.

Си Цзиньпин не случайно упомянул о строительстве трансграничных трубопроводов – ведь нефтегазовая отрасль является локомотивом двустороннего стратегического сотрудничества. Лидером в этом направлении выступает Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation – CNPC), крупнейший поставщик нефти и газа в Китае, компания с мировым именем.

В этом году CNPC также отметила юбилей – 25 лет деятельности в Казахстане. Именно с приходом этого инвестора и началось масштабное нефтегазовое сотрудничество между нашими странами.

Благодаря партнерству с CNPC в Казахстане появились важнейшие объекты нефте- и газотранс­портной инфраструктуры, такие как казахстанско-китайский трубопровод (включающий нефте­проводы Кенияк – Кумколь и Атасу – Алашанькоу), газопровод Казахстан – Китай и газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент. Этими мегапроектами CNPC управляет совместно со своими стратегичес­кими партнерами – национальными компаниями «КазМунайГаз» и QazaqGaz.

За время сотрудничества через сеть казахстанско-китайских магистралей в Китай экспортировано 165 млн тонн нефти и 430 млрд кубометров газа. При этом около 65% добываемого сырья предприятия CNPC пос­тавляют на внутренний рынок Казахстана по низким ценам. Такого больше не делает ни один иностранный инвестор.

Помимо диверсификации марш­рутов экспорта на перспективный китайский рынок, трубопроводы позволили Казахстану раскрыть и транзитный потенциал. К примеру, газопровод Казахстан – Китай – это часть газопровода Центральная Азия – Китай. Он обеспечивает транзит туркменского и узбекского газа в направлении КНР, осуществляет экспорт казахстанского газа в Китай, а также бесперебойно снабжает газом южные регионы Казахстана.

Западные месторождения с южными областями страны сое­диняет и газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент – крупнейший трубопроводный проект за историю независимости Казахстана. До его строительства газ на юг республики поставлялся из Узбекистана, и его стоимость была на порядок выше.

– Я считаю, что такие проекты – демонстрация истории успеха стратегического сотрудничества QazaqGaz и CNPC. Уверен, что реформы, которые мы осуществляем по ценообразованию газа, будут беспрецедентными для всей газовой отрасли, увеличат рентабельность, перспективность газовой индустрии, и мы видим большую заинтересованность в этом компании CNPC, – говорит председатель правления Нацио­нальной компании QazaqGaz Санжар Жаркешов.

За 25 лет работы в Казахстане CNPC инвестировала в нефтегазовую промышленность более 45 млрд долларов. Первый проект корпорации в Казахстане – АО «СНПС-Актобемунайгаз». В 1997 году китайские инвесторы приобретали, по сути, убыточное предприятие с долгами и устаревшим оборудованием. Всего за несколько лет компанию удалось вывести в ряды промышленных флагманов.

Сумма вложенных инвестиций приблизилась к 11 млрд долларов, хотя по условиям контракта с Правительством Казахстана хватало и четырех миллиардов. Сегодня на объектах компании трудятся более шести тысяч человек. Всего же на предприя­тиях с участием CNPC в Казах­стане работают свыше 30 тыс. сотрудников.

Еще один очень успешный инвестиционный проект – Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Вместе с казахстанскими партнерами китайские акционеры вложили в его модернизацию около двух миллиардов долларов. После чего НПЗ стал выпускать высококачественное топливо стандарта Евро-4/Евро-5 и останавливаться на капремонт раз в три года, а не ежегодно, как это было раньше.

Осенью нынешнего года завод посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В беседе с трудовым коллективом Глава государства отметил стратегическую важность предприятия.

– В настоящее время завод обеспечивает 40 процентов внутреннего рынка. Повысилось качество продукции, проделана масштабная работа. Все это стало возможным благодаря вашему упорному труду, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

После модернизации годовая мощность завода достигла шести миллионов тонн нефти, производство бензина увеличилось до 2,1 млн тонн в год, авиакеросина – до 340 тыс. тонн, дизельного топлива – до 1,9 млн тонн. Вся продукция поставляется на внутренний рынок.

– Шымкентский НПЗ успешно управляется совместно с китайскими партнерами и вносит значимый вклад в энергетическую безопасность Казахстана. Наши компании связывает многолетнее и плодотворное сотрудничест­во, которое вносит значительный вклад в развитие экономики обеих стран, служит в интересах укрепления взаимопонимания между нашими народами. Для нас отрадно, что CNPC активно внедряет свои компетенции и опыт в Казахстане, – отмечает председатель правления Нацио­нальной компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Одним из новых крупных проектов CNPC стало строительство в Алматы Азиатского завода стальных труб. В год он выпускает 100 тыс. тонн труб большого диаметра для транс­портировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов, а также для использования в горнодобывающей, строительной, химической промышленности и энергетике. Завод позволяет обеспечить импортозамещение на 70% от ввозимой в Казахстан трубной продукции.

Таким образом, CNPC участвует в Казахстане практически во всей цепочке нефтегазовой промышленности. Это разведка и добыча нефти и газа, переработка и сбыт нефтепродуктов, транспортировка углеводородов, импортозамещение. За четверть века налоговые отчисления предприятий с участием CNPC в Казахстане составили 50 млрд долларов, а инвестиции в социальные проекты превысили 410 млн долларов.

В Астане группа компаний CNPC профинансировала строительство Казахской национальной академии хореографии и пятизвездочного отеля «Пекин Палас». Подарком для жителей западного региона стал знаменитый Центр искусств в Актобе. В Алматы функционирует спорт­комплекс «CNPC-Федерация нас­тольного тенниса Казахстана», в котором занимаются спортсмены из всех регионов под наставничеством титулованного тренера из Китая.

В этом году CNPC стала спонсором издания долгожданного каталога «Искусство Китая», который уже много лет мечтали опубликовать научные сотрудники Государственного музея искусств им. А. Кастеева. Вместе с презентацией книги прошла выставка уникальных экспонатов, которые и описаны в изданном каталоге. Часть экспозиции увезли в Акорду, где в эти дни проходила знаковая встреча лидеров двух стран. Президент Казахстана лично провел для Си Цзиньпина экскурсию, причем главы государств обошлись без услуг переводчиков – профессио­нальный дипломат Касым-Жомарт Токаев прекрасно владеет китайским языком.

Поздравляя коллектив CNPC с 25-летием деятельности в стране, Президент Казахстана отметил важную роль корпорации в развитии многостороннего взаимодействия между двумя странами.

«CNPC вносит значительный вклад в производство и переработку углеводородов в нашей республике. В результате сплоченной и профессиональной работы многотысячный коллектив компании добивается огромных успехов. Уверен, что вместе мы способствуем процветанию нефте­газовой отрас­ли Казахстана и будем расширять сферу нашего взаимного сотрудничест­ва», – написал в поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев.

В 2023 году грядет новый юбилей – свое первое десятилетие отметит инициатива «Один пояс – один путь». Впервые о создании Нового шелкового пути заявил Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего первого государственного визита в Казахстан в сентябре 2013-го. К глобальной инициативе присоединились 147 стран по всему миру.

Определено пять основных направлений: политическая координация, единая транспортная сеть, наращивание торговли, увеличение финансовых потоков, усиление связи между народами. Инициативу поддержали более 30 крупных международных компаний, среди которых Китайская национальная нефтегазовая корпорация. Все проекты CNPC вошли в состав «Пояса и пути» и полностью следуют намеченной концепции межгосударственного сближения.

Руководство CNPC в Казахстане и Центральной Азии поздравляет казахстанцев с Днем Независимости и наступающим Новым годом, желает всем крепкого здоровья, благополучия и мира.