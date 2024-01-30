Да будет свет, газ и тепло!

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Асет Калымов

Благодаря увеличению бюджетных траншей, выделяемых на развитие города, в Конаеве стали приводить в порядок обветшавшую инженерную инфраструктуру.

фото Жумабая Мусабекова

Прошло уже полтора года, как маленький захолустный экс-Капшагай обрел статус административного центра Алматинской области. С тех пор здесь ведется масштабное строительство жилья, коммуникаций, социальных объектов.

По данным местных властей, почти втрое вырос городской бюджет, составивший в конце прошлого года 40 млрд тенге. Отремонтировано 20 км дорог, проложено несколько десятков километ­ров электрических и водопроводных сетей. В общей сложности благоустрое­но 65 объектов, включая центральный парк, улицы и дворовые площадки многоквартирных домов.

Началась также долгожданная модернизация канализационных насосных станций, построенных еще в 1968 году. По оценкам специалистов, степень изношенности оборудования очистных систем достигла 90%, сооружение было признано аварийным. Проект стоимостью 20 млрд тенге, осуществляемый в рамках государственно-частного партнерства, позволит решить одну из самых острых проблем областного центра.

Как сообщила на днях пресс-служба акимата Конаева, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры городских окраин. Так, в середине февраля начнутся работы по благоустройству пустующих территорий микрорайонов «Самал» и «Ардагер».

По словам заместителя акима города Марлана Жолдахмета, еще в 2006 году здесь были выделены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Однако до сих пор оба микрорайона не застроены по причине отсутствия коммуникаций. До конца текущего года здесь планируется установить 18 трансформаторных подстанций, проложить 33 км линий электропередачи, свыше 5 км водопроводных сетей. На эти цели из бюджета выделено 2,8 млрд тенге.

Кроме того, на баланс областного центра переведут электролинии расположенного рядом с Конаевым дачного кооператива «Құрылысшы», насчитывающего 1 240 домов.

Как мы уже сообщали, летом прошлого года в жилом массиве разразился громкий скандал: дачников отключили от электричества. Причина – растущая задолженность жильцов поставщику услуг – ТОО «АлматыЭнергоСбыт», превысившая на тот момент 32 млн тенге. Затем после бурного недовольства граждан, перекрывших автотрассу республиканского значения, подачу электроэнергии возобновили. Позже в поселке установили 11 трансформаторных подстанций. Теперь с каждым потребителем заключат персональный договор, оплата услуг будет производиться по тарифу, утвержденному антимонопольным органом.

Сейчас задолженность жильцов за электричество составляет порядка 20 млн тенге. Несмотря на это, акиматом города решено ввести в эксплуатацию трансформаторы и подключить абонентов поэтапно к электросетям.

#ЖКХ #благоустройство #Конаев #инженерная инфраструктура

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