В Карагандинской области до 2025 года создадут 11 тыс. новых рабочих мест.

В карагандинском регионе началось исполнение Программы по повышению доходов населения на период до 2025 года. Власти сделали ставку на открытие промышленных предприятий и создание новых рабочих мест. В области сформирован пул из 48 инвестиционных проектов, которые будут запущены в период с 2022 по 2025 год. Ожидается, что в их реализацию будет вложено более одного триллиона тенге. Открытие новых производств позволит создать около 11 тыс. новых рабочих мест.

В нынешнем году планируется запустить 12 инвестиционных проектов, в которые будет вложено 221,7 млрд тенге. Результатом станет открытие почти 2 000 рабочих мест. Отметим, что девять из 12 инвестпроектов относятся к обрабатывающей промышленности. Они дадут возможность трудоустроиться 1 866 жителям Карагандинской области.

Самое крупное предприятие, которое будет введено в эксплуа­тацию в 2022 году – завод по выпуску автомобильных шин ТОО «KamaTyresKZ». Оно дислоцируется в индустриальной зоне Saran, которая создана в 2021 году на территории бывшего завода РТИ, в городе Сарани. Инвесторы вложат в предприятие 125 млрд тенге. Производственная мощность завода составит 3,5 млн шин в год. Планируется, что позже она будет увеличена и доведена до девяти миллионов. Сейчас компания KamaTyresKZ набирает сотрудников и проводит их обучение. На саранском шинном заводе будут работать более 1 100 человек.

Еще один крупный инвестпроект – строительство завода по производству катодной меди ТОО «Irkaz Metal Corporation» на месторождении «Борлы». Здесь будут выплавлять до 5 000 тонн металла в год. Инвестиции в предприятие составят 9,1 млрд тенге. Будет создано 140 новых рабочих мест.

Кроме того, в нынешнем году на ТОО «АлтынАрна Geosynthetics» запустят производство геомембраны. В него будет вложено 2,7 млрд тенге, что позволит трудоустроить 30 человек. Еще 20 рабочих мест откроется на солнечной электростанции ТОО «Kaz Green Energy». Энергообъект установленной мощностью 100 МВт находится в городе Балхаше. В станцию инвестировано 39 млрд тенге.

Отметим, что Карагандинская область – один из регионов-лидеров индустриального развития. По итогам шести месяцев 2022 года объем произведенной продукции здесь составил 1,9 трлн тенге, увеличившись на 5%. Произошел рост в обрабатывающей промышленности – на 8,6%, или на 1,4 трлн тенге. Положительная тенденция наблюдается в основных отрас­лях: в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 74,6%, машиностроении – на 20,7%, цветной металлургии – на 18,3%, легкой промышленности – 13,2%, черной металлургии на – 7,1%, стройиндуст­рии – на 5,2%, химической промышленности – на 4,5% и производстве продуктов питания – на 1,2%.

Стабильно работают системооб­разующие предприятия – АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Корпорация Казахмыс». Выпуск стали составил 1,8 млн тонн – с ростом на 2,1%, меди – 109,8 тыс. тонн (с ростом на 19,2%). Объем инвестиций в основной капитал – 264 млрд тенге. Объем несырьевого экспорта за пять месяцев превысил 2,5 млрд долларов. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.