Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга WTA

Теннис
75

Это стало возможным благодаря успешному выступлению на Australian Open-2026, где Анна в паре с сербкой Александрой Крунич дошла до финала

Фото: пресс-служба НОК РК

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вновь вошла в десятку сильнейших теннисисток мира. Согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA), казахстанка поднялась на одну ступень, заняв 10-е место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Как отмечают в федерации, возвращение в топ-10 стало возможным благодаря успешному выступлению на Australian Open-2026, где Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич дошла до финала. После завершения турнира в Мельбурне Анна располагалась на 11-й строчке, однако за прошедшую неделю обошла в рейтинге Елену Остапенко (Латвия), которая не защитила прошлогодние очки.

Ранее, в июне 2025 года, после выхода в финал «Ролан Гаррос», Данилина уже устанавливала личный рекорд, поднимаясь на 8-ю позицию мирового рейтинга. Прошлый сезон теннисистка завершила на 15-м месте.

В настоящее время Анна Данилина вместе с Александрой Крунич готовится к старту на турнире серии WTA 1000 — Qatar TotalEnergies Open в Дохе. Казахстанско-сербский дуэт начнет выступление со второго круга, где встретится с победительницами матча Фернандес/Младенович — Ван Синьюй/Сайсай Чжэн.

#теннис #рейтинг #WTA #Данилина

