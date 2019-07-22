Дархан Калетаев представил коллективу СЦК нового руководителя

Политика
Фото: Inform.kz
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК представил коллективу Службы центральных коммуникаций нового руководителя – Калиева Талгата Бегимовича, передает Inform.kz.

"Указом Президента РК создано республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в Нур-Султане. Распоряжением Главы государства Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан", – сказал Дархан Калетаев.

Он поблагодарил главу МИОР РК Даурена Абаева за период работы, когда СЦК была под руководством министерства.

"Работа велась качественно, налицо сдвиги в лучшую сторону, поэтому большая благодарность МИОР. Думаю, что СЦК остается вашим надежным партнером", – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.

В свою очередь Даурен Абаев выразил благодарность коллективу СЦК.

"Я хочу еще раз поблагодарить всех ребят. Действительно, мы с вами большую работу проделали. Сделали техническую хорошую модернизацию. Успехов коллективу СЦК!" – добавил Абаев.

Напомним, сегодня, 22 июля 2019 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, в соответствии с которым Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.

Талгат Калиев – известный политолог, автор популярного Телеграм-канала Kaliyev Channel. Со своих страниц в соцсетях он поднимает общественно-значимые вопросы, к его мнению прислушиваются ведущие СМИ и аудитория.

Калиев является директором Научно-исследовательского центра "Молодежь", кандидат политических наук, ранее вошел в состав Национального совета общественного доверия.

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