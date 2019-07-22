Дархан Калетаев представил коллективу СЦК нового руководителя

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК представил коллективу Службы центральных коммуникаций нового руководителя – Калиева Талгата Бегимовича, передает Inform.kz.
"Указом Президента РК создано республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в Нур-Султане. Распоряжением Главы государства Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан", – сказал Дархан Калетаев.
Он поблагодарил главу МИОР РК Даурена Абаева за период работы, когда СЦК была под руководством министерства.
"Работа велась качественно, налицо сдвиги в лучшую сторону, поэтому большая благодарность МИОР. Думаю, что СЦК остается вашим надежным партнером", – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.
В свою очередь Даурен Абаев выразил благодарность коллективу СЦК.
"Я хочу еще раз поблагодарить всех ребят. Действительно, мы с вами большую работу проделали. Сделали техническую хорошую модернизацию. Успехов коллективу СЦК!" – добавил Абаев.
Напомним, сегодня, 22 июля 2019 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, в соответствии с которым Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.
"Указом Президента РК создано республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан в Нур-Султане. Распоряжением Главы государства Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан", – сказал Дархан Калетаев.
Он поблагодарил главу МИОР РК Даурена Абаева за период работы, когда СЦК была под руководством министерства.
"Работа велась качественно, налицо сдвиги в лучшую сторону, поэтому большая благодарность МИОР. Думаю, что СЦК остается вашим надежным партнером", – отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.
В свою очередь Даурен Абаев выразил благодарность коллективу СЦК.
"Я хочу еще раз поблагодарить всех ребят. Действительно, мы с вами большую работу проделали. Сделали техническую хорошую модернизацию. Успехов коллективу СЦК!" – добавил Абаев.
Напомним, сегодня, 22 июля 2019 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, в соответствии с которым Калиев Талгат Бегимович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан.
Талгат Калиев – известный политолог, автор популярного Телеграм-канала Kaliyev Channel. Со своих страниц в соцсетях он поднимает общественно-значимые вопросы, к его мнению прислушиваются ведущие СМИ и аудитория.
Калиев является директором Научно-исследовательского центра "Молодежь", кандидат политических наук, ранее вошел в состав Национального совета общественного доверия.