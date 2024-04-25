Центральноазиатское направление остается приоритетом

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Мероприятие состоялось в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в нашу страну.

Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Токаев, визит Садыра Жапарова имеет особое значение для сторон. При этом Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который был подписан сторонами по итогам переговоров, он назвал историческим и выразил уверенность, что документ придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей.

По мнению политолога Эдуарда Полетаева, непрерывность и углубление двусторонних отношений между Казахстаном и Кыргызстаном представляют собой важный политический капитал, поддерживаемый высшим руководством обеих стран. «В целом характер отношений между странами, если использовать традиционный дипломатический дискурс и рассматривать классические каналы внешней политики, отличается отсутствием принципиальных разногласий, схожестью позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В последнее время отмечается реальное усиление диалога между Астаной и Бишкеком на политическом уровне», – отмечает он в своем посте на Facebook.

Политолог напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены 15 октября 1992 года. За прошедший период подписано множество межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, наиболее значимыми из которых являются Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декаб­ря 2003 года.

Помимо активного развития двусторонних контактов отношения между Казахстаном и Кыргызстаном активно развиваются в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и ОТГ, где позиции двух государств совпадают или близки по широкому кругу вопросов региональной и международной политики.

Кроме того, Казахстан входит в чис­ло крупнейших инвесторов Кыргызстана, интересы двух стран лежат в области совместных проектов в промышленности, гидроэнергетике, топ­ливно-энергетическом комплексе, недропользовании, сельском хозяйстве, перерабатывающем секторе, в логистике, дорожно-транспортной инфраструктуре и банковской деятельности.

Конечно, в истории казахско-кыргызских взаимоотношений были и определенные точки преткновения. К примеру, они касались пересечения товаров через границу и вопроса водопользования.

Как отмечает политолог Данияр Ашимбаев, Астане и Бишкеку нужно регулярно регулировать старый водный и энергетический комплекс вопросов, а заодно вновь и вновь возвращаться к проблеме пунктов пропуска через госграницу и регулирования автомобильных перевозок. При этом состоявшееся заседание Высшего межгосударст­венного совета, по мнению эксперта, продемонстрировало, что Казахстан от души показал готовность обсуждать и решать эти вопросы.

«Формат саммита был, что называется, на высшем уровне. Прошли бизнес-форум и форум представителей интеллигенции и творчества. Стороны... подписали множество документов, включая Договор об углублении и расширении союзнических отношений, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвес­тиций, Протокол о пунктах пропуска через госграницу, «Дорожную карту по развитию автомобильных пунктов пропуска», – написал Данияр Ашимбаев в своем telegram-канале.

Его коллега Андрей Чеботарев считает, что Астана и Бишкек сделали ставку на расширение межгосударственного взаимодействия в качественно новых политических условиях. И вручение Садыру Жапарову ордена «Достық» І степени символично демонстрирует доверие и взаимоуважение между президентами двух стран.

Перед Центрально-Азиатским регио­ном стоят сегодня большие вызовы и политического, и техногенного, и климатического характера, и отвечать на них можно только сообща, отметил он.

Главным индикатором же любого политического партнерства служит увеличение экономической статистики. В ходе переговоров Касым-Жомарта

Токаева и Садыра Жапарова было озвучено намерение увеличить в ближайшее время объем товарооборота двух стран с прошлогодних 1,5 млрд до 2 млрд долларов. Казахстанский экспорт по 195 товарным позициям должен вырасти на сумму 260 млн долларов.

В качестве приоритетных для взаимо­выгодного сотрудничества отраслей были обозначены пищевая, нефтехимическая, строительная и фармацевтическая сферы.

«Еще более важным в казахско-кыргызских отношениях является оказание взаимной помощи в трудных ситуациях. Так, во время произошедшей в феврале аварии на Бишкекской ТЭЦ Казахстан направил в Кыргызстан 2 тыс. тонн дизельного топлива. В свою очередь Кыргызстан уже отправил партию гуманитарной помощи объемом 300 тонн в четыре пострадавшие вследствие паводков области нашей страны. Еще одна партия данной помощи (около 40 тонн) прибыла сегодня в Мангистаускую область. Все это показывает проявление дружбы и солидарности между народами двух стран», – отметил эксперт.