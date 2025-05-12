Касым-Жомарт Токаев отметил, что волонтёрская деятельность играет важную роль в реализации реформ, модернизации всей страны. Следующий год, по инициативе Главы государства, ООН провозгласила Международным годом волонтёров. Вопросы, связанные с его проведением, обсуждали в Астане на первом заседании Национального организационного комитета. О перспективах развития волонтёрского движения в Казахстане Kazpravda.kz побеседовала с руководителем регионального представительства РОО «Ассамблея жастары» по СКО Даригой Смаиловой.

– Дарига, Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтёров в целях устойчивого развития. Произошло это по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. По Вашему мнению, какое значение играет реализация идеи для развития добровольческого движения и решения глобальных вопросов?

– Это действительно очень важный и символичный шаг, который подчёркивает глобальное значение волонтёрства в современном мире. Отрадно, что инициатива исходила именно от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это свидетельствует о том, что волонтёрское движение в нашей стране выходит на новый, международный уровень. Для нас, молодых волонтёров, это решение стало настоящим вдохновением. Я с радостью восприняла новость о том, что 2026 год будет посвящён нашей деятельности. Ведь это не просто признание, а реальная возможность укрепить статус волонтёрства как важного института гражданского общества. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на 78-й сессии Генассамблеи ООН: «Волонтёры играют важную роль в достижении целей устойчивого развития, особенно в таких сферах, как образование, здравоохранение, экология и социальная поддержка». Объявление Международного года волонтёров в целях устойчивого развития поможет усилить сотрудничество между странами, объединит миллионы добровольцев по всему миру и покажет, что даже небольшие действия отдельных людей могут менять глобальную повестку. Для Казахстана это также возможность развить национальные волонтёрские программы, вовлечь молодёжь и продемонстрировать нашу готовность быть частью позитивных мировых изменений.

– Президент всегда высоко оценивает деятельность наших волонтёров. По Вашему мнению, изменилась ли за последние годы поддержка добровольцев со стороны государства?

– Да, безусловно, за последние пять лет поддержка волонтёров со стороны государства заметно усилилась. Это можно увидеть и по официальной статистике, и по реальной практике, в том числе у нас в Северо-Казахстанской области. Благодаря инициативе Президента Токаева, 2020 год был объявлен Годом волонтёров, что дало мощный толчок развитию добровольческого движения. С тех пор внимание к нам стало постоянным, а не разовым. В 2020 году был принят закон «О волонтерской деятельности», который чётко закрепил наш статус, права и формы поддержки. С того момента были профинансированы сотни проектов по всей стране, открылись центры волонтёрства, появилась система подготовки и мотивации. За последние годы количество волонтёров в Казахстане увеличилось с 50 тысяч до более чем 200 тысяч человек. В стране сейчас действует свыше 600 волонтёрских организаций. В нашей области – больше 50, и их становится всё больше, я это вижу лично. С каждым годом растёт число активных ребят, создаются новые волонтёрские клубы в колледжах и университетах. Нас стало значительно больше, и самое главное – мы чувствуем, что нас замечают, ценят, с нами считаются. Государство даёт нам реальные возможности для реализации себя, для помощи другим и участия в важных социальных процессах. Это вдохновляет и придаёт уверенности.

– Волонтёры – это подлинные патриоты своей страны, подчеркнул глава государства. Разделяете ли Вы данную позицию Президента?

– Да, я полностью разделяю эту позицию Президента. Волонтёр – это не просто человек, который помогает, это человек с активной гражданской позицией, с искренним желанием внести свой вклад в развитие общества. Именно такие люди и есть настоящие патриоты. Патриотизм — это не только слова, это действия, ежедневный выбор быть полезной, откликаться на чужую боль, поддерживать тех, кому тяжело. Мы, волонтёры, участвуем в социальных акциях, заботимся о пожилых, проводим благотворительные мероприятия, обучающие курсы, помогаем в чрезвычайных ситуациях. Это проявляется не на словах, а в конкретных поступках. Как говорил Касым-Жомарт Токаев: «Патриотизм проявляется в созидательном труде на благо общества, в уважении к традициям и в готовности прийти на помощь». Особенно ярко это проявилось во время недавнего паводка: более тысячи волонтёров по всей стране, в том числе в нашей области, день и ночь разгружали гуманитарную помощь, укрепляли дамбы, помогали эвакуированным людям. Никто из них не ждал благодарности, они просто знали, что так надо. После такого действительно понимаешь, что именно такие люди и есть истинные патриоты. Их бескорыстие, смелость и готовность действовать – это пример для всех нас. Для меня быть волонтёром – это и есть проявление любви к своей стране через добрые дела, которые объединяют людей, укрепляют доверие и создают атмосферу единства.

– Какие направления волонтёрской деятельности являются приоритетными в Казахстане?

– На сегодняшний день в Казахстане приоритетными считаются несколько ключевых направлений волонтёрства. В первую очередь – это социальное волонтерство: помощь пожилым людям, людям с инвалидностью, детям из уязвимых категорий. Также большое внимание уделяется экологическому волонтёрству: это акции по очистке территорий, посадке деревьев, просвещение в сфере устойчивого образа жизни. Развивается и волонтёрство в сфере образования, особенно менторство, когда волонтеры помогают школьникам и студентам, делятся знаниями, мотивируют. Медицинское волонтёрство тоже стало очень важным, особенно после пандемии: сопровождение пациентов, донорские акции, работа в больницах. Ещё одно активное направление – работа волонтёров на мероприятиях: в области культуры, спорта, на крупных форумах. Ну и, конечно, чрезвычайные ситуации: во время паводков, пожаров и других бедствий именно волонтёры первыми приходят на помощь. Все эти направления активно поддерживаются, и у каждого своя важная роль.

– В каких моментах работу необходимо усилить?

– Я считаю, что сейчас особенно важно усилить работу в нескольких направлениях. Во-первых, это системная подготовка волонтёров. Не все имеют достаточный опыт, и важно, чтобы была единая программа обучения, особенно для тех, кто работает с уязвимыми группами населения. Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру волонтёрства в сельских регионах, потому что пока большинство активностей сосредоточено в городах. В-третьих, важно больше внимания уделять мотивации и поощрению добровольцев. Речь идёт не только о благодарственных письмах, но и возможностях для развития, обучения, карьерного роста. И, конечно, хочется видеть больше информирования, чтобы больше молодых людей знали, что такое волонтёрство, где можно участвовать, и как это влияет на общество. Нам есть куда расти, и я уверена, что с такой поддержкой, как сейчас, это всё реально.

– Какие ключевые инициативы были реализованы представителями волонтёрского движения РК за последние годы?

– За последние годы волонтёрское движение в Казахстане значительно активизировалось, реализовав ряд масштабных и значимых инициатив, охватывающих различные сферы общественной жизни. Одной из ярких инициатив стал проект «Марафон добрых дел», в рамках которого в 2024 году было совершено более 7 тыс. добрых дел при участии порядка 50 тыс. человек. Волонтёры оказали помощь 7 тыс. животным, высадили больше 3 тыс. деревьев и собрали 240 тонн мусора. В период паводков весной 2024 года более 1 тыс. волонтёров по всей стране активно участвовали в ликвидации последствий: они разгружали гуманитарную помощь, укрепляли дамбы и оказывали поддержку пострадавшим. Также были реализованы проекты, направленные на поддержку уязвимых слоёв населения, включая помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и детям из малообеспеченных семей. В сфере образования волонтёры активно участвовали в менторских программах, помогая школьникам и студентам в обучении и развитии навыков. Кроме того, в 2024 году была утверждена новая «Дорожная карта развития волонтёрства на 2024–2026 гг.», направленная на системное развитие волонтёрского движения в стране. Все эти инициативы свидетельствуют о растущей роли волонтёрства в Казахстане и его значительном вкладе в развитие гражданского общества.

Волонтёры играют ключевую роль в развитии гражданского общества, потому что своими действиями укрепляю доверие, солидарность и чувство ответственности в обществе. Через волонтёрство люди учатся быть активными, неравнодушными, помогать друг другу, участвовать в решении социальных проблем. Мы не просто реализуем проекты, мы формируем культуру участия и взаимопомощи. Благодаря волонтёрам в обществе появляются реальные примеры того, как один человек может повлиять на жизнь другого, как можно менять реальность не из кабинета, а своими руками, на местах. Это способствует укреплению демократии, развитию институтов самоуправления, общественного диалога и, самое главное, формированию активного и осознанного гражданина. Волонтёр – это не только помощник, но и лидер изменений.

Волонтёры в Казахстане сегодня активно участвуют в самых разных кампаниях и инициативах, направленных на развитие государства – от социальных проектов до масштабных национальных программ. Одно из ключевых направлений нашей работы в Региональном представительстве РОО «Ассамблея Жастары» по Северо-Казахстанской области – это как раз волонтёрская деятельность. И мы видим, насколько мощным инструментом она становится для решения важных задач общества. Волонтёры помогают при чрезвычайных ситуациях, участвуют в экологических акциях, поддерживают пожилых людей, организуют образовательные и просветительские проекты, сопровождают крупные культурные и спортивные мероприятия. Это реальный вклад в устойчивое развитие страны и укрепление гражданской солидарности. Особенно важно подчеркнуть, что с каждым месяцем движение, объединённое вокруг Регионального представительства РОО «Ассамблея Жастары» по СКО, становится всё более масштабным и организованным. Мы не просто реагируем на вызовы, мы сами инициируем проекты, продвигаем идеи активного гражданства, создаём возможности для самореализации молодёжи и формирования лидеров нового поколения. Всё это — неотъемлемая часть развития нашего государства, ведь именно через волонтёрство молодёжь учится ответственности, солидарности и настоящему патриотизму.

– Какой вклад делают представители молодёжных волонтёрских организаций?

– Представители молодёжных волонтёрских организаций вносят значительный вклад в развитие нашего государства. Во-первых, они наполняют волонтёрское движение энергией, креативностью и современным подходом. Молодёжь активно инициирует проекты, охватывающие различные области, такие как экологические акции, поддержка уязвимых слоёв населения, развитие цифровой грамотности в сельских школах и многие другие. Во-вторых, они становятся примером для своих сверстников, вдохновляют и вовлекают всё больше молодых людей в общественно полезную деятельность. В-третьих, волонтёрство играет важную роль в формировании личностных качеств: учит ответственности, работе в команде, коммуникации и лидерству. Это не только вклад в сегодняшнее общество, но и инвестиция в будущее, поскольку те, кто сегодня являются волонтёрами, завтра станут лидерами, специалистами, управленцами, политиками, оставаясь при этом неравнодушными и ответственными гражданами.

Особое внимание стоит уделить работе Регионального представительства РОО «Ассамблея Жастары» по Северо-Казахстанской области. Мы активно координируем волонтёрские объединения, организуем обучающие семинары, участвуем в республиканских акциях и реализуем собственные проекты, направленные на развитие гражданской активности и вовлечённости молодёжи в жизни региона. Благодаря поддержке РОО «Ассамблея Жастары» молодые волонтёры имеют возможность развиваться, обучаться новым навыкам, обмениваться опытом и реализовывать свои идеи. И это, безусловно, оказывает ощутимый позитивный эффект для всего Северо-Казахстанского региона, способствуя его социальному и культурному развитию.

– Одной из акций, к которой активно подключились казахстанские волонтёры, стала инициированная Президентом кампания «Таза Қазақстан». Как Вы оцениваете её результаты?

– Это масштабное экологическое движение, направленное на улучшение состояния окружающей среды и повышение осведомлённости граждан о важности чистоты и экологической ответственности, приобрело огромную поддержку в нашей стране. Как отметил Президент: «Каждый гражданин должен внести свой вклад в сохранение чистоты и благоустройства, и волонтёры играют ключевую роль в этих процессах». Кампания «Таза Қазақстан» уже показала значительные результаты. В ходе акции были проведены масштабные субботники, уборка общественных территорий, парков и пляжей, что способствовало улучшению экологии и привлекло внимание к необходимости бережного отношения к природе. По всей стране, включая Северо-Казахстанскую область, волонтёры активно участвуют в поддержке этой инициативы. Особенно хочется отметить, что в Региональном представительстве РОО «Ассамблея Жастары» по СКО мы стараемся каждую неделю организовывать субботники. Это не просто уборка территорий, но и создание важного социального опыта для молодёжи, формирование у них чувства ответственности за окружающую среду и своей страны. Мы видим, как постепенно молодёжь всё больше вовлекается в экологические проекты, и это не может не радовать. Результаты акции уже видны: чистые улицы, парковая зона в лучшем состоянии. А главное – это осознание того, что волонтёры вносят реальный вклад в улучшение качества жизни в своём регионе и стране в целом.

– Какие планы стоят перед Казахстаном в ближайшие годы по развитию добровольческого сектора, и какое место в них занимает инициатива Президента по укреплению общенациональной солидарности?

– В ближайшие годы Казахстан ставит перед собой амбициозные планы по развитию добровольческого сектора, учитывая его ключевую роль в социальной стабильности, гражданской активности и устойчивом развитии страны. Одной из центральных задач является укрепление общенациональной солидарности, и в этом контексте инициатива Президента по поддержке волонтёрского движения приобретает особое значение.

Во-первых, государственная поддержка волонтёрства в Казахстане продолжит развиваться. Одним из первых шагов на этом пути стало объявление 2026 года Международным годом волонтёров в целях устойчивого развития, что было поддержано на высшем уровне. Это подчеркивает важность волонтёрской деятельности для нашей страны и открывает новые горизонты для реализации социальных и экологических инициатив, как на уровне государства, так и на уровне отдельных граждан. Президент страны в своих выступлениях не раз акцентировал внимание на том, что волонтёры играют огромную роль в объединении общества и поддержке тех, кто в этом нуждается. Как сказал глава государства: «Каждый волонтёр – это не просто человек, помогающий другим, это строитель гражданского общества, несущий в мир доброту и солидарность». В ближайшие годы ожидается увеличение числа государственных и частных программ, направленных на поощрение и поддержку волонтёров. Это включает в себя создание новых образовательных платформ для волонтёров, повышение квалификации активистов, создание юридической и материальной базы для поддержки волонтёрских организаций. Важным моментом является также развитие цифровых инструментов для координации волонтёрских усилий, что позволит более эффективно организовывать проекты на всех уровнях, включая национальный и международный.

Одним из направлений работы является развитие гражданской активности среди молодёжи. В этой связи программа «Жастар – болашақ» (Молодёжь – будущее) будет продолжать свою работу, направленную на формирование у молодого поколения активной гражданской позиции. В этом контексте волонтёрство становится важным инструментом, помогающим молодым казахстанцам осознать свою ответственность за будущее страны, участвовать в социальных, экологических и культурных проектах.

Президентская инициатива по укреплению общенациональной солидарности также активно воплощается через волонтёрские проекты. Это отражается, например, в таких акциях, как «Таза Қазақстан», направленных на экологическое воспитание и улучшение состояния окружающей среды. Этот проект, как и другие волонтёрские инициативы, объединяет людей разных этнических и социально-экономических слоёв, давая им возможность работать вместе ради общего блага.

Также стоит отметить важность формирования волонтёрского законодательства. В ближайшие годы в Казахстане будут продолжены работы по созданию нормативно-правовой базы, поддерживающей добровольческую деятельность, что позволит волонтёрам работать в легальном поле и получать поддержку как от государства, так и от частных организаций.