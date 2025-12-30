К главному зимнему празднику пенсионеры здесь начинают готовиться заранее. В преддверии Нового года по доброй традиции они мастерят поделки для ребятишек из школ, детских садов и социальных учреждений. А недавно бабушки провели целый мастер-класс для учеников школы-гимназии № 2 им. Г. Кайырбекова.

Во время занятия они показали, как создавать новогодние декоративные игрушки из подручных материалов. Ребята включились в процесс, с интересом ознакомившись с технологией изготовления украшений, а также сделали собственные рисунки игрушек. Занятие прошло живо и увлеченно, а руководство школы отметило важность подобных встреч.

Мы посетили творческую мастерскую центра в районе Сарыарка, где бабушки как раз делали новогоднюю гирлянду из бумаги. За большим столом они аккуратно раскладывали цветную бумагу, подбирая оттенки, вырезая узоры и склеивая элементы своего творения. Мастерицы работали не спеша, временами переглядывались и перешептывались, чтобы сравнить изделия, ведь работа эта коллективная, и общий итог зависит от аккуратности и согласованности действий всех участников.

Руководитель кружка Жибек Жайкенова что-то подсказывала подопечным, контролируя весь ход работы. В Центре активного долголетия она ведет направление трудотерапии. По ее словам, на занятиях пенсионеры осваивают самые разные техники: бисероплетение и макраме, вязание крючком и спицами, техники декоративно-прикладного искусства.

– Сегодня занятие посвящено новогодней гирлянде. Материал простой – цветная бумага формата А4. Гирлянды собираются как единая композиция. Участники делают по две детали, склеивают элементы сначала по центру, затем по краям – «север, юг, запад, восток», – объясняет руководитель.

На одну длинную гирлянду уходит всего пять-семь минут. Такие украшения уже висят в коридорах центра, создавая праздничное настроение задолго до Нового года. А часть работ передадут в детсады и школы.

Особое место в деятельности кружка рукоделия занимает благотворительность. Бабушки вяжут изделия из стопроцентной шерсти для недоношенных новорожденных. Это чепчики, жилетки, носочки, пинетки и рукавички. К примеру, 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, рукодельницы связанные вещи передали в Центр материнства и детства. Как известно, натуральная шерсть стимулирует чувствительность кожи младенцев и положительно влияет на их общее развитие.

Среди участниц кружка – 75-летняя Галина Сирченко, в прошлом педагог с многолетним стажем. Она посещает группу рукоделия уже четвертый год и признается, что ходит сюда с удовольствием. Значительная часть изделий в кабинете сделана ее руками. Так, на манекенах красуются связанные ею косынки, шарфы и кофты.

– Вышивать я начала в четыре года, вязать – в двенадцать, шить – в четырнадцать лет, – улыбается Галина Александровна. – Сейчас в основном занимаюсь вязанием. Несмотря на большой опыт, каждый раз нахожу здесь для себя что-то новое. Как услышу про новую технику, тут же учусь. Кстати, к Новому году я связала небольшие сувенирные елочки, и они очень понравились детям.

67-летняя Кумис Абдугалиева посещает центр около года. До пенсии времени на рукоделие почти не было: жизнь в совхозе, работа, хозяйство... Сейчас, говорит она, появилась возможность заниматься тем, что действительно нравится. Здесь она осваивает бисеро­плетение и уже делает уникальные красочные броши. А еще Кумис

Абдугалиева с гордостью рассказывает о шляпах, которые начала вязать. Каждая работа – в единственном экземпляре, с индивидуальным подбором цвета и формы. Такие изделия пользуются большим спросом, и некоторые из них мастерица уже продала.

Для участницы кружка Бактыгуль Жолдыбаевой встречи в центре – это прежде всего общение и забота о здоровье. Она считает, что работа руками развивает моторику и положительно влияет на самочувствие.

– Я люблю вязать крючком и спицами. В кружке можно попросить помощи, научиться новому, поделиться опытом. Среди моих работ – вязаный кемешек, это национальный головной убор. По кемешеку в прошлом определяли возраст и социальный статус женщины. Вместе с другими участницами я также вязала носки для недоношенных детей, дарила радость и поддержку молодым матерям, – говорит рукодельница.

Среди гостей центра, увидевших весь процесс изготовления гирлянды, была 12-летняя Римма Тажмакина, ученица 7-го класса. Она призналась, что ей понравилась атмосфера, уютный кабинет и доброжелательность бабушек.

– Здесь делают интересные и красивые вещи. Думаю, что приду сюда снова. Может быть, тоже начну чем-нибудь заниматься, – поделилась Римма.

Всего в Центре активного долголетия района Сарыарка зарегистрировано более 3,5 тыс. человек. Ежедневно его посещают от 300 до 400 пенсионеров. Как отметила ведущий специалист отдела предоставления социальных услуг центра Асель Кусаинова, работа у них выстроена системно, действует около двадцати кружков: хор, вокал, танцы, айкуне (казахская гимнастика), шахматы, языковые курсы, компьютерная грамотность. Возраст участников разный: на занятия приходят и 60-летние пенсионеры, и люди старше 80. А одному из участников уже больше 90 лет, и он успешно ходит на компьютерные курсы.

– Каждый посетитель проходит предварительную регистрацию и консультацию, после чего выбирает до трех кружков, обязательно включая одно оздоровительное направление. Занятия проходят два-три раза в неделю и длятся около часа, – отметила специалист.

Центр также организует выставки, походы в театры и музеи. К примеру, пенсионеры съездили в Семей, где приняли участие в мероприятии, посвященном 180-летию Абая. К Новому году все ждут концерт с участием самих пенсионеров, танцевальных и вокальных коллективов.