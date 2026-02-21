История учебного заведения начинается в 1977 году. Тогда в городе горняков была открыта музыкальная школа. В 1995-м ее объединили с Дворцом школьников и на их базе создали школу искусств. Несколько лет назад учебное заведение стало постоянным членом Клуба ЮНЕСКО (Казахстан). За истекшие десятилетия дипломы получили тысячи выпускников. В этом году на 15 специальностях обучаются 864 школьника, сообщила исполняющая обязанности директора КГУ «Детская школа искусств г. Сатпаева» Татьяна Джакупова.

– Мы идем в ногу со временем, – говорит она. – В Детской школе искусств доступно обучение почти на всех народных инструментах, в том числе на домбре, кобызе, саз сырнае и жетыгене. Дети учатся играть на фортепиано, гитаре, скрипке и флейте. Многие выбирают хореографическое и художест­венное искусство, вокал. Большой запрос на дизайнерское отделение.

Ежегодно в школу искусств принимаются­ дети разного возраста, здесь есть даже английский язык для малышей. Но что бы ни выбрал ребенок, здесь дают качественное профессиональное образование. Свои таланты воспитанники сначала показывают на отчетных концертах и во время творчес­ких недель. Обретя уверенность, начинают участвовать в серьезных конкурсах. С каж­дым годом расширяется география побед учащихся.

– К примеру, на хореографическом отделении обучают классическому, казахскому, народному и современному танцу, – рассказывает Татьяна Джакупова. – В 2000 году при школе искусств был создан ансамбль «Алақай», который сейчас носит звание образцового. Ребята блистали во Франции, Испании, России, Турции, Кыргызстане, Китае. В числе наград – и Гран-при, и призовые места. Побеждают в престижных областных, республиканских, международных конкурсах и наши инструменталисты.

Что интересно, народные инструменты и танец – самые популярные направления в школе. К примеру, казахские музыкальные инструменты в этом учебном году выбрали 237 учеников.

Среди тех, кто приводит своих детей в школу искусств, немало вчерашних выпускников. Есть и семьи, которые впервые знакомятся с работой учебной организации.

– Преподаватели средних образовательных школ часто говорят нам о том, что дети, которые занимаются у нас, отличаются от своих сверстников, у них, например, хорошая память, – поделилась наблюдениями Татьяна Джакупова. – Они отмечают их воспитанность. Возможность самовыражения, проявления своих творческих способностей повышает их самооценку, что тоже немаловажно.

Педагог отмечает, что не каждый ребенок может взять домбру и сразу запеть на весь зал. А бывает, малыш выйдет и так споет, что мурашки по коже! Конечно, в школу искусств приходят дети с разными способностями. Порой встречаются самородки, которые с нотной грамотой не знакомы, а на слух могут идеально воспроизвести любое произведение. Как правило, такие таланты поступают на отделение народных инструментов.

Конкурсные работы выпускного класса художественного отделения – гордость педагогов. К сожалению, их редко удается сохранить в фонде школы, ведь некоторые учащиеся еще во время обучения обретают поклонников своего творчества, их картины пользуются большим спросом.

В обучающий творческий процесс вовлекаются не только дети, но и их родители, бабушки с дедушками. Выставки, концерты, показы мод – каждое событие школы так или иначе формирует особую культурную среду в городе. И педагоги надеются на более широкие возможности популяризации, чтобы искусство детей было доступнее для земляков.

Например, было бы неплохо проводить больше художественных выставок, чаще организовывать выступления учащихся танцевальных и музыкальных отделений. Кстати, отчетные концерты собирают так много зрителей, что иногда билетов для всех желающих не хватает.

– У нас замечательный коллектив, – отметила Татьяна Джакупова. – Прекрасные опытные педагоги – и ветераны, и молодежь, всего 52 преподавателя. Мы надеемся, что наши ряды станут шире, появятся новые специальности. Многие недооценивают образование в школе искусств, хотя дети по окончании получают настоящие сертификаты. Есть выпускники, которые выехали обучаться в зарубежные вузы с нашими дипломами. При этом обучение у нас стоит всего две тысячи тенге в месяц.

Большая работа Детской школы искусств помогает создавать комфортную общественную среду в городе. Жезказганцы и сатпаевцы часто говорят о том, что в регионе мало мест для проведения досуга, и это так или иначе влияет на жизнь молодежи, которая предпочитает уезжать в большие города, где бурлит культурная жизнь.

– Многие дети не связывают свою жизнь с искусством по окончании обучения. И это нормально. В школе искусств учат не только творческим навыкам – важнее воспитать любовь и понимание искусства, научить ценить прекрасное, – подчеркивает Татьяна Александровна. – Все это обязательно пригодится нашим детям, где бы потом они ни оказались.