Дарите женщинам цветы!

– Да я бы все купил! Все цветы яркие и нарядные, – говорит молодой мужчина, держа в руках охапку букетов. – Тут маме, жене, сестрам, коллегам.

На три дня площадь Астана превратилась в большой цветочный павильон. В преддверии Международного женского дня акимат Шымкента организовал ярмарку цветов. Принять в ней участие предложили всем желающим: флористам, предпринимателям, для которых ввоз цветов стал бизнесом, цветоводам, самостоятельно выращивающим комнатные растения, владельцам теплиц. Для них установили специальные палатки, предъявив единственное требование – соблюдать чистоту.

В первый раз ярмарка цветов накануне 8 Марта в городе прошла в прошлом году. Она запомнилась шымкентцам большим выбором и относительно низкими ценами, в отличие от цветочных магазинов. Здесь можно было выбрать букет на любой кошелек.

Цветовод-любитель Гульнара Тойшикова выращивает домашние цветы. На ее прилавке выстроились в ряд яркие цикламены, примулы и гиацинты в горшках.

– Домашние цветы – это подарок не одного дня, они будут радовать годами, – считает Гульнара Тойшикова. – Как правило, их покупают для мам, подруг. В прошлом году я также принимала участие в ярмарке, продав все, что было выращено своими руками. Нынче готовилась к ярмарке загодя, увеличила ассортимент домашних цветов и заказала в одной из сарыагашских теплиц полторы тысячи тюльпанов.

Маленький бизнес на цветах решила сделать Инлик Изембай, купив в местной теплице тысячу цветущих тюльпанов прямо с луковицами. По желанию покупателя их можно тут же срезать, а можно и с ними подарить, высадив затем луковицы в палисадник или горшок.

Ляйла Акимбай считает, что лучшего подарка к весеннему празднику, чем букет тюльпанов, не придумать. Так что три тысячи штук она купила без тени сомнения, что все продаст. Для себя уже решила: если получится, как задумала, займется цветами.

А для Асель Бирдалиевой онлайн-магазин по продаже голландских цветов давно стал источником дохода. В 2024-м она предлагала цветущие хризантемы в горшках, лилии, фуксии, пахистахисы, сенполии, каланхоэ...

– Так можно объединить подарок и букет, – говорит она. – Хороший спрос на денежное дерево, кактусы, фикусы. Пришли сегодня те, кто покупал у меня в прошлом году. Это приятно, что люди не разочаровались в покупке, а я всегда готова помочь выбрать цветы в подарок.