Дата на все времена

Накануне Дня Республики под эгидой Министерства информации и общественного развития в Қазмедиа орталығы прошло праздничное мероприятие, на которое собрались представители духовенства и средств массовой информации.

Со словами поздравления к присутствующим обратился министр Дархан Кыдырали. В своей речи он подчеркнул важность и значимость предстоящей даты для нашей истории.

– Этот день знаменует собой первый судьбоносный шаг нашей страны на пути к построению независимого государства. Принятая Декларация о суверенитете стала первым официальным документом, определившим этот путь. Поэтому очень важно закрепить эту дату в нашей новейшей истории, – отметил он.

Дархан Кыдырали поблагодарил коллег за добросовестный труд и выразил уверенность, что в нынешний ответственный период будет налажена конструктивная и плодотворная работа в интересах нашего государства.

Лучшим представителям ведомства в ходе мероприятия были вручены награды от имени Главы государства. Так, орденом «Парасат» был награжден председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы, орденами «Құрмет» – заместитель ответственного секретаря газеты «Егемен Қазақстан» Амангельды Кияс и собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Туркестанской области и городу Шымкенту Любовь Доброта.

Ряд сотрудников ведомства также был награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» и другими наградами.