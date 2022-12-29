Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
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Глава государства произвел кадровые изменения в Вооруженных силах Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Распоряжениями главы государства:

Косанов Даурен Жуматаевич назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

Кабаков Нуртас Даулетович назначен командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

Другими распоряжениями главы государства:

Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

Садыков Кайрат Ануарбекулы освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.

 

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