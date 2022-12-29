Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Глава государства произвел кадровые изменения в Вооруженных силах Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжениями главы государства:
Косанов Даурен Жуматаевич назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;
Кабаков Нуртас Даулетович назначен командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
Другими распоряжениями главы государства:
Орманбетов Нурлан Секенович освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;
Садыков Кайрат Ануарбекулы освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.