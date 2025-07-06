Маск объявил о создании собственной Партии Америки

Политика
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По результатам запущенного накануне в соцсети Х опроса, в котором приняли участие более миллиона человек, Илон Маск объявил о создании Партии Америки, "чтобы вернуть вам вашу свободу", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Allison Robbert/AFP/Getty Images

Самый богатый человек в мире Илон Маск, бизнесмен, основатель компании SpaceX и один из основателей Tesla, объявил о создании собственной партии - Партия Америки. "Сегодня создана Партия Америки, чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал предприниматель в субботу, 5 июля, в принадлежащей ему соцсети Х.

Днем ранее, в День независимости США, миллиардер запустил опрос "Должны ли мы создать Партию Америки?", в котором за сутки проголосовали около 1,3 млн человек. Согласно его результатам, идею "независимости от двухпартийной системы" поддержали более 65 процентов участников. "Соотношение 2 к 1: вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!" - объявил Маск, добавив: "Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за растрат и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии".

Опрос был запущен после введения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом "большого прекрасного" закона о налогах и возможном повышении потолка госдолга. Инициатива подверглась резкой критике со стороны американского бизнесмена, что стало основной причиной ссоры между ним и главой Белого дома.

#США #Илон Маск #партия Америки

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