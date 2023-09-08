Давку детей в кокшетауской школе прокомментировали в управлении образования

Происшествия, Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

В школе-гимназии №1 обучается 2866 детей в две смены.

Фото: скриншот с видео

В управлении образования Акмолинской области объяснили инцидент с давкой школьников в одном из образовательных учреждений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Сети распространилось видео о том, как в одной из школ образовалась давка. Дети падали, другие спотыкались и тоже не могли удержаться на ногах. В описании к видео говорится, что это произошло в школе №1 города Кокшетау.

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в управление образования Акмолинской области.

По данным управления, в школе-гимназии №1 города Кокшетау обучается 2866 детей в две смены. Школа рассчитана почти на 1500 детей. Организация образования не относится к числу трехсменных.

"Занятия проходят в штатном режиме. После опубликованного ролика в социальных сетях управлением образования Акмолинской области проведено служебное расследование. Установлено, что данный факт произошел по завершению учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы. В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий. Руководство школы, не принявшее своевременно необходимые меры, привлечено к дисциплинарной ответственности", – сообщили в управлении образования.

В пресс-службе добавили, что в результате давки никто не пострадал. 

 

#скандал #школа #школьники #Кокшетау #давка #ученики

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