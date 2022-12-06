Дай воды нам, «Рубикон»!

В последние годы на реке Сыр­дарья, единственной крупной водной артерии края, наблюдается маловодье, а практически все земледелие региона – орошаемое, и бороться за будущие урожаи нужно круглый год, экономя и накапливая воду зимой, а не только рацио­нально расходуя ее в вегетативный период.

Как сообщил в ходе совещания в областном акимате глава региона Нурлыбек Налибаев, благодаря поддержке Главы государства и Правительства в нынешнем году принят ряд мер, позволивших снизить дефицит воды.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с руководителями государств, расположенных в верховьях Сырдарьи, и создал условия для отвода в низовья реки воды в необходимом объеме, – отметил аким облас­ти. – Из резерва Правительства выделено 3,6 миллиарда тенге на очистку каналов и ремонт гидротехнических объектов. Установлено 156 насосов для подъема воды на поля, пробурено 52 скважины. В результате посевные площади полностью были обеспечены водой, заготовлены натуральные корма, обводнена система озер на севере региона.

Сейчас в регионе внедряют цифровое управление 16 магистральными и водохозяйственными каналами. Как сообщили в акимате Кызылординской области, австралийская компания «Рубикон», к примеру, приступила к исследовательским работам, чтобы автоматизировать отвод воды в основной магистральный канал, который обеспечивает водой 60% посевных площадей в регионе. Данные меры позволят повысить эффективность водопользования и сохранить в зоне орошения все инженерно спланированные земли, а также будут способствовать дальнейшему развитию земледельческой отрасли.

Отметим, что из-за угрозы дефицита поливной воды прошлой весной в Кызылординской облас­ти на пять тысяч гектаров были сокращены посевы риса и увеличены площади кормовых, масличных культур, картофеля, овощей, бахчевых, улучшено техническое состояние ирригационных систем, проведена работа по уменьшению объемов водопотребления. Также 793 гектара земли были засеяны овощами и кормовыми культурами с применением влагосберегающих технологий, капельного и дождевального орошения. Урожаи при этом получены неплохие.

Зимой и ранней весной, когда воды в Сырдарье значительно больше, чем в теплый период, планируется по возможности заполнять системы озер и водохранилища-регуляторы, имеющиеся в регионе, заливать сенокосы и пастбища, а также держать на контроле поступ­ление необходимого объема воды в Аральское море. Именно в него, напомним, впадает Сырдарья.