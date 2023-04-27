ДЧС Алматы после крупного пожара: Очевидцы, позвоните нам, а потом снимайте на видео

Крупный пожар произошел в одном из домов Алматы. Масштабы происшествия могли бы быть меньше, если бы очевидцы сообщили о пожаре раньше, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

26 апреля в 22:21 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу в Турксибский район, проспект Суюнбая, 150.

Когда первые расчеты уже через 4 минуты в 22:25 прибыли на место, открытое пламя охватило одну из квартир и перешло на крышу дома на четырех владельцев на общей площади 280 квадратных метров, шло обрушение кровли горевшей квартиры.

«Пожар имел развившийся характер из-за позднего сообщения о нем. По видео очевидцев, кадры сняты в 22:22, когда уже вся кровля была охвачена пламенем», – с сожалением констатировали в департаменте.

Кроме того, быстрому распространению огня способствовала сильная горючая загрузка – каркасно-камышитовый дом и деревянная обрешетка.

На месте происшествия развернули штаб, создали 3 участка тушения, по повышенному рангу прибыли пожарные автоцистерны.

Из горящего дома вынесли 6 газовых баллонов.

43 огнеборца с помощью 13 единиц техники локализовали пожар уже через полчаса и полностью его потушили в 23:10. Им удалось отстоять от огня комнаты трех квартир.

К сожалению, при ЧП погиб мужчина 1965 года рождения.

На месте работали все службы города, жителей горевшего дома расселили.

ДЧС призвал очевидцев пожаров, прежде чем снимать видео, набрать 101.