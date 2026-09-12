Семерых школьников и двух учителей нашли в ущелье Алматинской области

Для поисков группы использовали беспилотник с тепловизором и вертолет

Фото: скриншот из видео

В Карасайском районе Алматинской области спасатели нашли группу из девяти человек, потерявшихся в ущелье Известковое. Среди них были двое учителей и семеро школьников, передает Kazpravda.kz.

После сообщения о пропаже группы на месте организовали оперативный штаб. К поискам подключились сотрудники ДЧС Алматинской области, Республиканского оперативно-спасательного отряда «Барыс» МЧС РК, полиции, скорой медицинской помощи и волонтеры.

Для обследования труднодоступной местности спасатели использовали беспилотник с тепловизором. К поисковой операции также привлекли вертолет.

«Утром потерявшуюся группу обнаружили с борта вертолета. Спасатели добрались до девяти человек и благополучно сопроводили их к автостоянке», - сообщили в МЧС РК.

Всех семерых школьников передали родителям. Медицинская помощь никому из участников группы не потребовалась.