Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году – Токаев

Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Об этом заявил на 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля, уровень газификации Казахстана достиг 53 процента. Почти 10 миллионов граждан получили доступ к газу. Потребление газа внутри страны растет очень быстро. Это в первую очередь связано с переводом на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий", – сказал Токаев.

По словам Главы государства, дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году.

"Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок. Кроме того, правительству требуется в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в миллиард кубометров", – заключил Президент.