Дела семейные

«Бьет – значит любит». Это выражение уже давно неактуально и более того – преступно. Семейно-бытовые конфликты сегодня не считаются сугубо личным делом. Это большая проблема, которую не первый год пытаются решить в Казахстане.

От заявительного к выявительному

Семейно-бытовое насилие всегда характеризовалось определенной латентностью. Зачастую жертвы не хотят «выносить сор из избы» из чувства стыда и страха осуждения, находятся в финансовой и психологической зависимости от агрессора.

Но если раньше стражи порядка не вмешивались в семейные ссоры, считая это личным делом супругов, и не имели конкретного алгоритма действий по профилактике насилия в быту, то с вводом в действие специальных законов «О профилактике бытового насилия» и «О профилактике правонарушений» впервые по евро­пейскому опыту была введена система защитных предписаний. В соответствии с ней полицией выносятся, а судами устанавливаются особые требования к поведению правонарушителей.

В обоих случаях запрещается вопреки воле жертвы разыскивать, преследовать, посещать ее, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами. В числе особых требований – запрет на владение огнестрельным оружием и употребление алкогольных напитков. Срок действия защитных предписаний ранее составлял 10 дней, теперь уже месяц. При этом особые требования могут устанавливаться на год. Но главное, за нарушение ограничений предусмотрены предупреждение, штраф либо арест до 20 суток, и для этого заявления жертвы не нужно.

Недавно в столице прошел правовой форум «О проблемах профилактики бытового насилия», где министр внутренних дел Марат Ахметжанов озвучил, что только в этом году было выписано более 67 тыс. защитных предписаний.

По словам главы МВД, в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Большинство из них в городах Шымкенте, Астане, Алма­ты, а также в Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях. Впрочем, по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, правонарушителей нельзя привлечь к ответственности.

Но даже при наличии заявления и составлении административного протокола половина дел прекращается в суде в связи с примирением либо изменением позиции жертвы. По тем материа­лам, где примирения не было, в 50% судами выносится предупреж­дение. И только не­многим был назначен административный арест, и то в половине случаев – до трех суток.

Таким образом, очевидно, что законодательную практику нужно менять. Об этом говорил и Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана. Он отметил тогда, что домашнее насилие нельзя игнорировать, и поручил ужесточить наказание за такие действия.

Сказано – сделано. Правоохранительное ведомство подготовило очередной пакет поправок. К слову, с момента принятия закона «О профилактике бытового насилия» только по инициативе МВД в него более 10 раз вносились изменения и дополнения.

Первое, что хотят внедрить полицейские – законодательно перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволит полиции начинать административное производство без заявления потерпевших, то есть по факту совершения бытового насилия. Если, скажем, в случае семейной ссоры соседи вызвали полицию, то этого уже достаточно, чтобы привлечь дебошира к ответственности. При этом окончательная правовая оценка будет даваться судом.

Второе, что предлагает МВД, – ужесточить требования к процедуре примирения сторон. Дебошир сможет примириться в суде только при первом совершении насилия, а при повторном данное право будет исключено.

Предлагается также и увеличить срок административного ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток. Принятые на референдуме изменения в Конституцию дают возможность назначать общественные работы на основании постановления суда. В этой связи правоохранители предлагают заменить предупреждение на общественные работы, полагая, что это станет достаточной мотивацией для семейных тиранов, чтобы не нарушать закон. В настоящее время Министерством юстиции прорабатывается вопрос законодательной регламентации общественных работ.

Кроме того, в Уголовный кодекс планируется ввести квалифицирующий признак «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях» по наиболее распространенным преступлениям.

Законы разные – проблема одна

Как показывает практика, даже наличие специализированного Закона «О профилактике бытового насилия» не может пока решить всех проблем. Насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. Одними законодательными поправками эту проблему не решить. Это целый комплекс задач. Право­охранительные органы изучили международный опыт.

Практика борьбы с этой проб­лемой во всех странах имеет свои особенности. Канада, к примеру, одно из немногих государств, имеющих министерство по делам женщин. Жертвам насилия там бесплатно предоставляется портативная сигнальная аппаратура с круглосуточным режимом работы. Семьи из группы риска определяются с помощью местных социальных служб. Суды в качестве альтернативы тюремному заключению обязывают агрессоров пройти курсы специальной психологической коррекции поведения. Существуют также программы совместного консультирования жертв насилия и обидчиков. Если участник не проходит полный курс, то он подвергается тюремному заключению.

Подобное намерены внедрить и в Казахстане. Данный вопрос уже прорабатывают совместно с Министерством здравоохранения.

– В поликлиниках есть психологи, которые могут проводить эту работу. Мы уже проработали этот вопрос с Минздравом. У них заложены денежные средства на оказание психокоррекционной работы. Но нужно вносить изменения в законодательство. Мы хотим через особые требования, в виде дополнительного наказания, назначать правонарушителям психологическую коррекцию поведения, чтобы они могли управлять своим гневом. Также психологи будут работать и с жертвами, возможно, и там поведение неправильное. Есть практика, когда можно работать с двумя сторонами, – сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров.

В Швеции в случае необходимости пострадавшим выделяют телохранителей и электронные средства защиты. Помогают получить новые документы и жилье.

В уголовном праве Велико­британии и Франции наличие семейно-родственных отношений между потерпевшим и обвиняемым признается в качестве отягчающего обстоятельства. В Турции потерпевшим выдаются электронные браслеты, которые позволяют связаться с центром помощи. Разработано специальное мобильное приложение для экстренной связи с полицией. В Нидерландах и Австралии агрессору могут запретить находиться не только в жилище семьи, но и вблизи дома.

К слову, МВД РК поднимало вопрос о выдворении дебошира из жилища.

– Здесь нужно выбирать из двух зол – ждать совершения повторного насилия либо ограничить человека в правах, но не допустить эскалации конфликта. Этот вопрос мы прорабатываем с депутатами, Правительством. Ведь в настоящее время законодательство не позволяет выдворять человека, если у него нет другого жилья, – сетует Ренат Зулхаиров.

В Болгарии дети автоматически признаются пострадавшими, если они присутствовали при совершении домашнего насилия. А в Португалии на уровне законодательства компании обязаны предоставить пострадавшим отпуск для восстановления здоровья, а также удовлетворить заявление на перевод в филиалы компании в других населенных пунктах страны.

Между тем, несмотря на указанные меры, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию.

Легче предупредить, чем лечить

В первую очередь необходимо устранять не последствия, а причины. Во многих странах приоритет в этих вопросах на стороне жертвы, которую всячески охраняют, предоставляя временное жилище и опеку над детьми, адвоката. У нас же в обществе до сих пор распространено мнение о том, что женщина сама спровоцировала скандал. Они терпят побои и унижения в семье из-за материальной зависимости, отсутствия средств и жилья, страха осуждения обществом, стремления сохранить семью ради детей.

Полицейские попытались проанализировать причины прес­туплений, совершаемых на семейно-бытовой почве. Оказалось, что большинство скандалов происходит из-за имущественных споров и ревности. Заклятыми врагами муж и жена становятся из-за различных разногласий и вмешательства третьих лиц в их семейную жизнь

При этом портрет бытового насильника – это мужчина до 45 лет, злоупотребляющий горячительными напитками. Поэтому важным аспектом профилактики является борьба с алкоголизмом. В Казахстане в состоянии опьянения совершается почти каждое пятое преступление, около половины убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений. Кроме того, 80% задержанных семейных дебоширов не имеют постоянного места работы.

Но если работу при желании можно найти, то бороться с пагубными привычками сложнее. В Казахстане функционируют всего 35 центров временной адаптации и детоксикации, в народе «медвытрезвители», на 778 койко-мест. В некоторых городах их и вовсе нет. В МВД посчитали, что необходимо еще 32 таких учреждения на 594 койко-места.

Аналогичные проблемы с нехваткой койко-мест для принудительного лечения хронических алкоголиков. Всего по стране функционируют 20 специализированных наркологических учреждений принудительного лечения. К тому же процедура направления в них крайне забюрократизирована.

Медицинские работники нар­кологических учреждений не­охотно выносят соответствую­щие решения. В результате полицейские вынуждены заниматься этой работой, зачастую за счет собственных средств. Судами рассмотрено 4 083 материала о принудительном лечении. Ввиду обозначенных проб­лем из них гос­питализированы только 72% (2 744). При этом на сегодня имеется потребность в дополнительных 11 подобных медучреждениях.

Ну и конечно, важная роль отводится профилактике. Для эффективной борьбы с бытовым насилием необходимо выстроить комплексный подход с подключением различных социальных служб, учреждений по защите детей, медицинских работников, неправительственных орга­низаций и других субъектов профилактики.

Также, считают в ведомстве, нужно повысить идеологическую работу. Учитывая, что сейчас молодежь активно впитывает в себя стереотипы поведения из Instagram и Youtube, полицейские предлагают привлечь медийные фигуры, активистов, тик-токеров и блогеров для создания модных направлений. Сделать акцент на производстве коротких, содержательных и приковывающих к себе внимание роликов о различных ситуациях в семье и путях их решения.