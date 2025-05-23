Делегация ВС Казахстана обсудила в Турции военное сотрудничество

Армия
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Делегация Вооруженных сил Казахстана под руководством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова посетила Анкару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

Представитель высшего руководства оборонного ведомства Казахстана встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности. Речь, в частности, шла о проведении военных учений, сотрудничестве в сфере образования, языковой подготовки и миротворческой деятельности. Собеседники также затронули вопросы, касающиеся совместных проектов по приобретению и производству вооружения и военной техники.

Стороны отметили позитивную динамику двустороннего сотрудничества, в том числе взаимных визитов, свидетельствующих о высоком уровне партнерства.

В ходе визита генерал-лейтенант Султан Камалетдинов встретился с казахстанскими курсантами, обучающимися в высших военных учебных заведениях Турции.

Казахстанская делегация также побывала на военных объектах и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Турции.

#минобороны #Турция

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