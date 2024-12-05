Деликатесы по скромной цене

Как рассказали в городском акимате, в ярмарке приняли участие аграрии и переработчики Аксуского, Ескельдинского, Кербулакского, Каратальского, Коксуского районов, городов Талдыкорган и Текели. Было продано около 30 тонн порядка 50 наименований товаров. Особенно хорошо люди брали молочку и овощи, свежее мясо и фрукты.

– Отдельное спасибо хочу сказать садоводам города Текели, – говорит многодетная мама из Талдыкоргана Инна Голикова. – Они привезли на продажу красивые крепкие яблоки по 300–400 тенге за килограмм и груши двух сортов по 400 и 600 тенге за кило. А еще молоко фермерское разливное по 350 тенге за литр и творог из неснятого молока по 2,5 тысячи тенге. Если у кого дома, как у нас, четверо деток – это отличная помощь. Такие прекрасные продукты по скромным ценам!

Много было людей, покупавших деликатесы, жирный домашний курт, казы, шужык, копченый курдюк, натуральное соленое сливочное масло.

– Купил курдюка кусок, – радуется отец пятерых взрослых детей и дедушка 17 внуков Жиенбай Ахатов. – Еще приобрел утку домашнюю, тушка разделана замечательно. И по 3,5 тысячи тенге за килограмм. Перед Новым годом трудно такую дешевую найти! А в праздники у нас в большом доме собирается человек сорок, так что продуктов уходит много. Сын тушу барана купил здесь же.

Много на ярмарке было меда по 2 300 тенге за килограмм и десятки сортов курта – по 2,5–3,5 тысячи тенге за кило. А для тех, кому некогда готовить, перерабатывающие мясо цеха привезли уже отваренное казы, диетические куриные сосиски, холодец, пирожки с ливером.

– Вот эту еду точно фастфудом не назовешь, – смеется студент Ильяс Наумов. – С мамой сегодня на ярмарку на городском автобусе прие­хали, она мне и холодца купила, и копченую курочку, и огромную лепешку тандырную. Теперь готов хоть каждую неделю на социальный рынок ездить!