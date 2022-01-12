Делиться не ресурсами, а возможностями

В последнее время социальное самочувствие населения ухудшилось ввиду расслоения и неэффективности экономических программ. Сегодня нам нужны политические реформы, основанные прежде всего на прозрачности системы государственного управления и обновлении ее кадрового состава.

Отрадно, что большое внимание Президент уделил социальному блоку. Как раз этих реформ, думаю, и ждали все казахстанцы.

В последние годы все больше нарастала именно социальная неудовлетворенность населения. В чем причина? Я думаю, корни ее ведут еще к 90-м годам, когда приватизационная компания задала неправильный вектор развития для многих сфер экономики. В результате основная часть населения сегодня не имеет доступа к дивидендам от пользования национальными богатствами.

Этой социальной неудовлетворенностью и воспользовались террористические и криминальные группы, устроившие бесчинства в Алматы и других регионах Казахстана.

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев взял новый курс, направленный в первую очередь на создание социальных лифтов, а значит, возможности доступа каждого казахстанца к народным благам. Как это делается в развитых капиталистических странах? Мировой опыт заключается в прогрессивном налогообложении и создании общественных финансовых фондов, которые формируют национальные компании и олигархические круги.

Это вовсе не подразумевает социального иждивенчества, нам не нужен социализм. Необходима точечная поддерж­ка отдельных социальных групп, которая бы позволила им эффективно работать на себя и на государство. Речь идет об оплате образования для талант­ливой молодежи, помощи детям, страдающим разного рода заболеваниями, повышения квалификации или переквалификации представителей рабочих специальностей, предоставления различных квот, создания рабочих мест. И я думаю, что всем известные представители крупного бизнеса имеют возможности принять участие в данных программах.

Такие фонды должны быть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В этом и заключаются социальные лифты, когда человек, желающий получить инструменты и возможности проявить себя, может сделать это, живя даже в глубинке.

Сегодня каждый понимает, что если действовать в прежнем русле закостенелого бюрократического аппарата государственной власти, можно снова вернуться к проявлениям социального недовольства. Поэтому нужны компактные эффективные программы, направленные на повышение доходности сфер экономики и каждого казахстанца.

Казахстанское общество интеллектуально выросло, в связи с этим важно переходить к новой системе взаимоотношений власти и народа. Нужно выращивать лидеров в каждой социальной группе.

С чем столкнулась власть в дни мирных митингов? Ей попросту не с кем было вести переговоры, требования выдвигались хаотично, люди были разрознены, не имели инструментов для своего волеизъявления, не оказалось общественных лидеров.

Другая проблема – это воп­росы образования и науки. Возможно, стоит задуматься о реформировании действующего министерства, отделения от него научного направления.

Перед Министерством образования и науки стоит очень много проблем, и часто в результате каждой из этих сфер не уделяется должного внимания. Нужно также вводить в систему образования правовое воспитание. Это как раз и позволит воспитывать «народных» лидеров с активной гражданской позицией.