Дело чести и долга

Плавная, чистая речь без акцента зачастую поражает тех, с кем Диана начинает разговор на казахском. Ее родители переехали в Уральск около 30 лет назад, и хотя дома по привычке разговаривают на чеченском и русском, за это время казахский язык освоили достаточно хорошо. Определяясь с языком обучения для старшей дочери Дианы, долго не раздумывали, так как были уверены, что государственный язык обязаны знать все граждане страны. В пять лет, придя в подготовительный класс, девочка не имела никакого словарного запаса на казахском языке. Но сегодня даже и не вспомнит, с какого времени стала свободно понимать и говорить на нем. Трудности были, в основном, в пересказах.

Окончив школу, а затем и колледж по специальности «дошкольное обучение и воспитание», Диана два года работала в казахских группах детского сада.

– Детям в раннем возрасте легко дается преодоление языкового барьера. Взрослые часто задумываются, как сказать максимально без ошибок. У детей же нет лишних комплексов. У них огромная потребность в новых понятиях, они много говорят, и это дает им огромный плюс в обу­чении, – делится наблюдениями педагог. – Освоение языка, конечно, идет индивидуально. Многое зависит как от ребенка, так и от настроя родителей. Очень важна поддерж­ка в семье и в обществе. Я вела ясельную, потом старшую группы, которые посещали и дети из семей, где в обиходе был русский язык. Как минимум через полгода ребенок начинает понимать и применять бытовые фразы на казахском. Если учебный материал приходилось объяснять на двух языках, то элементарные фразы, такие, как «отыр», «жүр, тамақ ішейік», «ұйыктайтын уақыт келді», даются без труда, тем более они понятны, потому что сопровождаются действием. Кроме того уроки в детском саду проводятся в игровой форме. Через игру ребенку легко втянуться в образовательный процесс. После нужно лишь закрепить полученные знания.

Почти треть детишек в ее группах была из смешанных семей, не владеющих казахским.

– Были воспитанники, родители которых выбрали для них школу с казахским языком обучения. Думаю, это хороший показатель нашей работы. Если кто-то из родителей все еще считает, что ребенок «потеряет» родной язык, могу смело заявить: такого не будет. Зато он получит хорошую базу, достаточную для того, чтобы продолжить обучение в школе. Но не все зависит от воспитателя. Родители должны помнить, что любое освоение требует усилий, и надо поддерживать ребенка в этих начинаниях, – считает моя собеседница.

В настоящее время Диана Исмадиевна ведет класс предшкольной подготовки. Занятия проводятся на русском языке. Несмотря на то, что по работе казахский использует в меньшей мере, девушка понимает, насколько важна практика:

– С носителями языка я всегда стараюсь говорить на казахском. Смотрю фильмы, люблю художественную литературу, читаю мировых классиков на казахском. Особенно интерес­но сравнивать произведения, если раньше читала русский перевод. Казахский – очень богатый язык. Бывает, писатель-переводчик использует такие слова, которые в обыденной жизни не слышишь и не употреб­ляешь. Начинаешь искать, что это за слово, где еще оно используется, почему именно здесь его использовал автор. Так пополняется словарный запас.

Девушке очень нравятся произведения Ыбырая Алтынсарина, внесшего большой вклад в педагогику. Его труды мотивируют тех, кто хочет работать с детьми. У Миржакыпа Дулатова и Магжана Жумабаева понятный слог. Такая увлеченность литературой привели ее к участию в областных Абаевских и Кадыровских чтениях. В последних Диана, еще будучи студенткой колледжа, признана лучшей.

– Многие мои ровесники, в том числе и неказахи, владеют государственным языком, как и я, используют его в жизни, работе, общении. Знать родной язык – дело чести, владеть государственным языком – долг каждого гражданина. Выучить его можно в любом возрасте, – считает молодой педагог.

Пример тому – курсы, которые проходят на базе областной Ассамблеи народа Казахстана. Слушатели – члены этнокультурных объединений разных возрастов и национальностей, а уровень освоения зависит лишь от желания каждого. При АНК действует и общественное движение «Тіл мұра», членом которого является Диана Алимсултанова. Цель движения – расширение сферы применения государственного языка в регионе. В план движения на текущий год включена организация мероприятий по пропаганде традиций казахского народа с участием различных этносов, «круглых столов», фестивалей и акций, продолжение проекта «Грамотность в визуальной информации и рекламе», работа с кандасами и воспитанниками дворовых клубов. Запланировано также проведение тренинга с родителями казахской национальности, дети которых посещают русские группы в детских садах. Задача реализаторов проекта – убедить взрослых сделать выбор в пользу обучения их детей в школах на родном языке.