Главная стратегия – массовость

В офисе Казахстанской федерации футбола состоялась официальная презентация комплексных стратегических программ развития национального футбола на 2025–2030 годы, которую провел технический директор КФФ Геннадий Скуртул.

В ходе презентации представлены направления по развитию массового футбола, цифровизации, обновлению системы подготовки тренеров, работе академий, молодежному футболу, технической политике, а также усилению женского футбола. Новые программы нацелены на формирование системной основы долгосрочного развития футбола страны.

В стратегии массового футбола поставлена задача увеличить количество занимающихся футболом граждан до 1,5 миллиона человек к 2030 году. Основными направления­ми определены популяризация футбола среди школьников и студентов, развитие инклюзивного футбола, интегра­ция регио­нальных любительских лиг и формирование единых стандартов детско-юношеских соревнований.

Одним из ключевых проектов, представленных КФФ, стала цифровая платформа KFF Digital Football Hub. Система включает цифро­вую идентификацию игроков и тренеров, единый реестр клубов и академий, полную статистическую базу матчевых протоколов, автоматизированную систему регистрации для детско-юношеского футбола, а также мобильное приложение и аналитические инструменты. Внедрение платформы начнется в 2025-м и завершится в 2030 году.

Обновленная модель подготовки тренеров также стала одним из центральных блоков презентации. Система предполагает расширение учебных программ по лицензиям UEFA C и B Youth, развитие корпуса региональных инструкторов, доступ к онлайн-образовательным платформам и формирование прозрачной траектории профессионального роста тренеров. Новая модель направлена на системное повышение качества подготовки тренеров по всей стране.

В разделе технической политики отмечено, что методологическая база национальных и молодежных сборных будет объединена в единую систему. Это позволит выстроить единый путь развития – от U-15 до национальной сборной – на основе общей технической философии. Стандарты селекции, аналитические инструменты и тренировочные процессы будут дополнены обновленными методическими подходами.

Развитие женского футбола выделено в отдельное стратегическое направление. Будет внедрена полноценная система подготовки для команд U-15, U-17, U-19 и национальной сборной. В регионах расширится инфраструктура для девичьего футбола, усилятся программы подготовки тренеров и специалистов.

Новая академия в Таразе

В одном из самых футбольных городов страны, где выросли такие знаменитые игро­ки, как Сеильда Байшаков, Вахид Масудов, Дмитрий Огай, а из нового поколения, например, Бахтиер Зайнутдинов, состоялась торжественная церемония закладки фундамента новой футбольной академии. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, исполнительный директор фонда Halyk Галымбек Жаксылыкулы, а также спортивные ветераны и жители региона.

Современная академия, которая теперь будет построена в Жамбылской области, станет новым опорным центром развития юношеского футбола в республике. Соглас­но проекту, в Академии будут обучаться 100 талантливых футболистов, отобранных из всех регионов страны. Инфраструктура будет соответствовать стандартам FIFA и UEFA, обеспечивая полноценные условия для профессионального роста будущих чемпионов.

– КФФ реализует масштабные инициативы по воспитанию будущего национальной сборной. Один из важных шагов – строительство сегодняшней академии. Уверен, что каждый воспитанник этого учреждения однажды наденет форму национальной сборной и прославит Казахстан на международной арене. Системная подготовка детей и юношей – это будущее нашего футбола. Академия, которую мы создаем совместно с фондом Halyk и в соответствии с международными стандартами, станет большим вкладом в развитие казахстанского футбола, – отметил Давид Лория.

В соответствии с меморандумом, фонд Halyk инвестирует в строительство академии до 3,5 млрд тенге и обеспечит реализацию всех этапов – от проектирования до полного запуска объекта. Финансирование также охватит создание инженерной инфраструктуры, закуп спортивного оборудования, инвентаря и мебели. Стороны подготовят совместную дорожную карту для реализации проекта. Технико-экономические расчеты будут выполняться на основе технического задания, подготовленного Казахстанской федерацией футбола.

Новая футбольная академия поднимет детско-юношеский спорт Жамбылской области на новый уровень. Она откроет местной молодежи путь к профессиональному футболу и станет важным фактором в укреп­лении спортивного потенциала региона.

В здании академии разместятся общежитие для игроков, учебные классы, медицинский блок, административное крыло, а также несколько открытых и закрытых профессиональных тренировочных площадок.

Отметим, что в Казахстане к концу 2026 года завершится строительство и первой национальной академии на 150 воспитанников в Талгаре (Алматинская область), которая получила статус Академии талантов Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Таким образом, Казахстан стал девятой страной в мире, чья академия была удостоена высокого статуса.

Казахстан станет площадкой для FIFA Series

Между тем наша страна будет участвовать и в еще одном глобальном мировом проекте. ФИФА объявила о проведении нового международного турнира FIFA Series, который пройдет в марте – апреле 2026 года и объединит мужские и женские сборные из разных континентов. Главная цель турнира – предоставить национальным командам возможность соревноваться и обмениваться опытом с соперниками из других конфедераций, укрепляя связи между футбольными культурами мира.

«FIFA Series направлен на раскрытие потенциала игроков, тренеров и болельщиков, а также на продвижение универсальности и разнообразия футбола через значимые матчи. Турнир 2026 года усилит этот эффект как в мужском, так и в женском футболе. Соединяя нации через соревнования, FIFA Series стремится укрепить игру на всех уровнях – от местных сообществ до мировой арены», – отметил по этому поводу президент ФИФА Джанни Инфантино, который, кстати, в сентябре этого года встретился с Главой нашего государства в Астане.

Впервые FIFA Series был проведен в пилотном формате весной 2024 года. В 2026 году состоится первый официальный розыгрыш турнира, который охватит также и женские сборные. Самое приятное, что Казахстан вошел в число первых стран, которые примут матчи FIFA Series 2026 среди мужских сборных. Помимо нашей страны, хозяевами турнира станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан. Матчи среди женских сборных пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

В настоящее время продолжаются переговоры с другими национальными ассоциа­циями, которые могут присоединиться к числу стран-хозяев. Полный список участников турнира будет объявлен в начале 2026 года. Группы FIFA Series объединят по четыре команды из разных континентов, каждая из которой проведет по две игры в формате товарищеских матчей, что позволит повысить качество международных встреч без увеличения количества игр в календаре сборных.