Свежий выпуск
​Дело со вкусом
Любовь Доброта

– Сын спит, заказ в сеть столовых отправлен, – встречает меня с улыбкой Акмаржан Нурсултан. – Теперь можно и поговорить.

Буквально несколько дней назад Акмаржан начала поставлять баурсаки, жареные пельмени и каттаму в сеть столовых города, с владельцем которой она познакомилась в Палате предпринимателей Шымкента, решив освоить азы ведения частного бизнеса.

Шымкентский бизнесмен Адхам Умаров давал начинающим предпринимателям мастер-класс, делясь не только своими успехами, но и подробно рассказывая о совершенных ошибках и многочисленных трудностях, с которыми пришлось столкнуться. А в завершение лекции оставил свои контакты, пригласив всех желающих к сотрудничеству.

Ранее, находясь в декретном отпуске, Акмаржан освоила технологию изготовления имбирных и медовых пряников с рисунками и стала на дому принимать заказы, которые были практически ежедневно. Не то чтобы много, но десяток-полтора набиралось. Конечно, хотелось больше, но как это сделать, учитель, биолог по образованию, не знала.

Размышление над тем, как расширить бизнес, найти новых клиентов, а еще лучше поставлять пряники в магазины, привело Акмаржан на курсы начинающих предпринимателей. Она стала участницей одного из направлений проекта «Бастау», позволяющих пройти бесплатное обучение. Привлекательным моментом стал и тот факт, что потенциальным предпринимателям, успешно защитившим проект, выдаются не только сертификаты, но и обеспечивается индивидуальное сопровождение каждого стартапа опытным бизнес-тренером.

Молодую женщину не остановило даже то, что у нее на руках новорожденный сын. Иногда Акмаржан брала с собой на занятия Алдияра, если не с кем было оставить. Получив сертификат, зарегистрировала ИП и решила, что не станет себя ограничивать только выпечкой пряников, а расширит ассортимент. И решилась позвонить Адхаму Умарову, чтобы узнать, можно ли рассчитывать на взаимодействие. Предприниматель подтвердил свое приг­лашение, предложив заняться поставкой выпечки. Правда, при этом поставил ряд условий, касающихся соблюдения санитарно-гигиенических требований. Акмаржан предстояло получить все разрешительные документы от санэпидслужбы, соблюсти все требования к производству кондитерских изделий, определенные санитарными правилами.

Начинающая бизнесвумен принялась оформлять документы на открытие кондитерского цеха на дому. Благо, на подворье есть отдельно стоящее здание. Вместе с мужем сделали ремонт, закупили необходимое оборудование и получили в итоге положительное заключение.

– Первые несколько дней заказ для сети столовых я выполняла сама, – признается Акмаржан Нурсултан. – Пришлось попотеть. Волновалась, конечно. Уже через пару дней мне увеличили заказ, и я поняла, что одна не справлюсь с таким объемом. Пригласила в помощницы знакомую девушку. Теперь работаем вдвоем.

Кроме того, в соседней с кондитерским цехом комнате планирует открыть курсы по кулинарии. Говорит, что сама поначалу не все умела и готова была пройти такую школу.

– Главное – захотеть, – подчеркивает Акмаржан. – Я сильно захотела, и дороги открываются передо мной как-будто сами по себе. Все это я расцениваю как добрые знаки судьбы. Спасибо Национальной палате предпринимателей, решившей поддержать молодых людей, которые готовы открыть свой бизнес, найти свою нишу и начать зарабатывать.

По информации руководителя проекта, начальника отдела нефинансовой поддержки Палаты предпринимателей Шымкента Лауры Тлеубердиевой, проект «Жас кәсіпкер» стартовал в Шымкенте в середине лета. Он проходил в 2 этапа и позволил охватить порядка 1 400 человек молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Все это безработные и самозанятые, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в Шымкенте.

– По нашим прогнозам, как минимум, каждый пятый из тех, кто прошел обучение, сможет открыть свое дело и стать предпринимателем, – считает Лаура Тлеубердиева. – Тут все очень индивидуально. Пример наших успешных выпускников свидетельствует, что большой бизнес начинается не с больших денег, а с большой идеи. 

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