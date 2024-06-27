Дело – труба

На днях в корпункт «Казахстанской правды» по Алматы позвонила жительница Алмалинского райо­на Ирина Кадякина. Звонила от имени жильцов дома № 86 по улице Ади Шарипова. По ее словам, около шести лет жители дома пишут обращения в районный и городской акиматы, чтобы они вернули воду в арык вдоль улицы Шарипова, а в ответ получают отписки и обещания решить вопрос. В мае этого года они отправили очередное обращение на имя акима Алматы Ерболата Досаева, где написано: «…Просим Вас принять меры и обеспечить снабжение арычной водой восстановленную сеть по ул. Ади Шарипова ниже Джамбула. Течение арычной воды нарушено на ул. Джамбула, где при ремонте дорожного полотна ошибочно уложена плита, перегораживающая сток воды. На наши неоднократные письма следуют только обещания».

Именно обезвоженные арыки стали причиной гибели многих деревьев в округе, считают неравнодушные граждане. Увы, арыки, где сегодня течет вода, можно сосчитать по пальцам. Автор этих строк решила выяснить положение дел на месте и встретиться с жильцами дома. На нашу встречу пригласили руководителя водного отдела управления экологии и окружающей среды городского акимата Думана Каптагаева и директора подрядной организации ТОО «КАДС» (занимается реконструкцией арычной сети) Айбара Аубакирова.

Мы оказались на тихой улице в центре мегаполиса, где преобла­дают трех- и четырех­этажные дома, стоящие в тени больших деревьев. Между тем жильцы показывают, что из-за отсутствия воды в арыках уже засохли и спилены несколько крупных голубых елей и не только. Больше всего жителей возмущает тот факт, что арычная сеть отремонтирована, но она не функ­ционирует.

Как оказалось, один из жильцов дома – вице-президент Союза дизайнеров Казахстана Игорь Поляков, который в 2006 году по заказу акимата участвовал в разработке Комплексной дизайн-программы преобразования архитектурно-художественной среды Алматы. Многие элементы этого документа воплощены в жизнь, в частности, колористика города и формирование пешеходных пространств.

– Мы пытаемся выяснить, почему не течет вода в арыках или для чего эти арыки? – задается он вопросом и сам же отвечает, что изначально арыки предназначались прежде всего для полива. Для этого был создан головной арык по проспекту Абая, откуда поливная вода распределялась по арыкам, и этим занимались мирабы (человек, ведающий оросительной системой), а сегодня многие не знают даже этого слова.

– Головной арык и сегодня является главным звеном системы полива города. Позже эти арыки стали служить еще и как ливневки, – прочитал он нам краткий ликбез.

По его словам, проблема заключается в том, что акимат не может разобраться до конца, для чего городу нужны арыки – как ливневки или как система полива? Если нужны как ливневки, то почему дождевая вода течет по улицам города, а не по арыкам? Отсутствие сливов с дороги для дождевой воды в арык привычное явление.

Игорь Поляков убежден, что арыки прежде всего нужны для полива, играя важную роль в сохранении зеленого фонда города. Причина отсутствия воды в проблем­ном арыке была показана им еще пять лет назад комиссии акимата, а воз и ныне там.

Активисты близлежащих домов решили нам наглядно продемонстрировать отрезок арыка, который препятствует проходу воды. Проблема возникла несколько лет назад после очередного ремонта. Останавливаемся на пересечении улиц Шарипова – Джамбула и видим, что камень преткновения для воды – бетонная плита, которая лежит выше уровня арыка, и этот перепад не позволяет ей течь дальше. Вот и вся проблема.

Тут же состоялось совещание специалистов. В итоге они пришли к выводу, что необходимо вскрывать асфальт и устранять проблему. Представитель акима­та отметил, что задача ясна, и к ее решению приступят примерно через две недели, так как необходимо получить разрешение на проведение работ, провести топосъемку, снять асфальт и убрать эту злосчастную плиту.

Все с надеждой выдохнули: вот что значит выйти из кабинета и увидеть проблему, которая затерялась в ворохе писем.

Справедливости ради стоит отметить, что обслуживание и ремонт арыков – зона ответственности районных акиматов. В феврале 2021 года жители улицы в своем очередном обращении в Алмалинский акимат просили восстановить арычную сеть по улице Шарипова ниже улицы Джамбула и обеспечить поливной водой район. Примерно через месяц им пришел ответ: «…По вопросу арычной сети по улице А. Шарипова сообщаем, что в настоящее время в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы разрабатывается проект реконструкции арычных сетей и участок улицы Шарипова от Джамбула до Кабанбай-батыра значатся в списке. После завершения разработки проектно-сметной документации будут проведены строительно-монтажные работы».

Думан Каптагаев отметил, что на обслуживание всей арычной сети города выделяются средства из бюджета. В головном арыке вода есть всегда, но открытие и закрытие шлюзов контролирует районный акимат.