День Астаны на Expo Свежий выпуск 386 Татьяна БЕК

Открывая вечер, посвященный Дню Астаны, Адриан Елемесов рассказал о молодой прекрасной столице и о предстоящем важном событии для страны – ЭКСПО-2017. Праздничную программу составили выступления ансамбля народного танца «Шалқыма», групп «Байжан», «Аюми», лауреатов международных конкурсов Айзады Капоновой, Айгерим Ергалиевой, Салтанат Байжумановой, Гульмиры Жумабековой, Оралхана Алтынбекова, Маржан Арапбаевой и других. Были представлены видеоролики о столице Казахстана, ее истории, достопримечательностях, перспективах развития.

«Меня поразила Астана, удивительно, что такой прекрасный город был построен за такой короткий промежуток времени. Уверена, что в будущем столица Казахстана станет одним из красивейших городов нашей планеты. И я намерена посетить ЭКСПО-2017», – отметила одна из посетительниц нашего павильона.

Также гости праздника познакомились с национальной инструментальной музыкой, услышали известный кюй Курмангазы «Адай», итальянские мелодии, исполненные на гитаре и домбре, аплодировали казахстанским оперным певцам. В завершение всем были вручены памятные сувениры.



