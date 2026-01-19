Сегодня в стране отмечается День офицера воспитательных структур — профессиональный праздник военнослужащих, отвечающих за морально-психологическое состояние личного состава, формирование патриотического сознания, поддержание благоприятного климата в воинских коллективах и правовую защиту военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В Вооруженных силах Республики Казахстан реализуется комплекс мер по усилению воспитательной работы и укреплению воинской дисциплины в соответствии с поручениями Главы государства.

Во исполнение данных поручений в деятельности заместителей командиров по воспитательной и идеологической работе выработаны пять ключевых направлений. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, профилактике правонарушений, защите прав военнослужащих и созданию условий для развития их профессиональных компетенций.

Последовательно усиливается открытость армии и повышается привлекательность воинской службы. Реализуется комплекс информационно-разъяснительных мероприятий с участием депутатов, представителей Клуба главных редакторов и Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі».

Сформирована многоуровневая система профилактики и психологической поддержки. Применяются современные методы диагностики и цифровые инструменты мониторинга, повышается уровень подготовки военных психологов. Приняты дополнительные меры по улучшению качества медицинской помощи и защите здоровья военнослужащих и членов их семей.

Ведется системная работа по развитию военно-патриотического воспитания молодежи. Обновлена нормативно-правовая база, организуются выездные информационно-пропагандистские группы, которые проводят встречи со школьниками, студентами и трудовыми коллективами в регионах.

Для повышения безопасности воинской службы внедрены цифровые системы мониторинга рисков и современные каналы обратной связи. Функционируют телефоны доверия, Telegram-бот «AIsulu», а также сервис «Отбасымен бейнеқоңырау», которым еженедельно пользуются солдаты срочной службы для связи с близкими.

За всеми реализуемыми инициативами стоят офицеры-воспитатели, чей вклад направлен не только на поддержание морального духа, но и на укрепление дисциплины и боеготовности армии.