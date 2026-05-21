Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка Казахстана по вольной борьбе

Спорт,Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В Алматы состоялся Кубок Казахстана по вольной борьбе, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. В числе участников — семь военнослужащих спортивной команды воинской части 6636 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Гвардейцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу характера и волю к победе, завоевав ряд призовых мест в личном первенстве.

Победителем турнира в весовой категории до 86 килограммов стал старший лейтенант Азамат Даулетбеков, уверенно завоевавший золотую медаль. Ещё одно «золото» в копилку команды принес ефрейтор Санжар Досжанов, ставший лучшим в весовой категории до 71 килограмма.

Серебряную медаль в категории до 61 килограмма завоевал ефрейтор Асыл Айтакын. Бронзовыми призёрами соревнований стали ефрейтор Акежан Айтбеков в весовой категории до 97 килограммов и ефрейтор Болат Сакаев в категории до 86 килограммов.

Высокие результаты военнослужащих войск на республиканском турнире подтвердили значительный уровень развития спортивной подготовки в войсках правопорядка и стали результатом планомерной тренировочной работы, а также постоянного совершенствования профессиональных и физических качеств личного состава.

