В Вооруженных силах отмечают День специалиста инженерно-авиационного обеспечения

Служу отечеству!

Военные авиационные специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают выполнение полетов и несение боевого дежурства по охране воздушного пространства страны. Кроме того, они участвуют в модернизации авиационного парка, внедрении современных технологий и обучении молодых кадров.

Фото: Минобороны

21 мая – профессиональный праздник специалистов инженерно-авиационного обеспечения Сил воздушной обороны, от которых зависят исправность и готовность техники к выполнению задач по защите воздушных рубежей страны.

Становление системы инженерно-авиационного обеспечения Вооруженных сил Казахстана началось в 1993 году. Несмотря на сложные условия и дефицит ресурсов, инженерно-техническому составу удалось сохранить боеспособность авиации и создать основу для ее дальнейшего развития.

Сегодня специалисты службы обеспечивает надежную эксплуатацию самолетов и вертолетов, проводит диагностику, настройку оборудования и готовят воздушные суда к полетам. За каждым вылетом стоят профессиональная, слаженная и ответственная работа инженеров, техников и механиков.

Военные авиационные специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают выполнение полетов и несение боевого дежурства по охране воздушного пространства страны. Кроме того, они участвуют в модернизации авиационного парка, внедрении современных технологий и обучении молодых кадров.

Подготовка специалистов этого профиля осуществляется в Военном институте Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова, Национальном университете обороны РК и в зарубежных военных учебных заведениях.

В этом году подразделения инженерно-авиационного обеспечения современной казахстанской армии отмечают 33-летие со дня формирования. Их ежедневный труд, высокий профессионализм и преданность делу служат надежной гарантией боеготовности авиации, безопасности воздушного пространства и сохранения мирного неба над страной.

#авиация #праздник #ВС

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Кадеты показали класс
Будущий лес начинается с маленького семечка
Фундамент политики и экономики
В строю – офицеры запаса
Сила армии не только в оружии
Поддержаны проекты в сфере обработки
Курултай как основа новой конституционной модели Казахстана
Спецтехника с иголочки
От концепции – к реальным проектам
От финишной прямой к новому старту
Найти свое место в бизнесе
Эхо тюркских танцев
Дело, которое будет всегда
Открылся круглогодичный учебно-оздоровительный центр
Европейцы «клюют» на филе
Сокровища, собранные с любовью
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Батима, Толкын, Гонерилья...
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Сила армии не только в оружии
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать…
Почти 2000 часов в небе: авиация Нацгвардии отмечает 34-ю г…
В Жезказгане прошел турнир памяти героя Нацгвардии Айбата А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]