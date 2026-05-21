В Вооруженных силах отмечают День специалиста инженерно-авиационного обеспечения

Военные авиационные специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают выполнение полетов и несение боевого дежурства по охране воздушного пространства страны. Кроме того, они участвуют в модернизации авиационного парка, внедрении современных технологий и обучении молодых кадров.

Фото: Минобороны

21 мая – профессиональный праздник специалистов инженерно-авиационного обеспечения Сил воздушной обороны, от которых зависят исправность и готовность техники к выполнению задач по защите воздушных рубежей страны.

Становление системы инженерно-авиационного обеспечения Вооруженных сил Казахстана началось в 1993 году. Несмотря на сложные условия и дефицит ресурсов, инженерно-техническому составу удалось сохранить боеспособность авиации и создать основу для ее дальнейшего развития.

Сегодня специалисты службы обеспечивает надежную эксплуатацию самолетов и вертолетов, проводит диагностику, настройку оборудования и готовят воздушные суда к полетам. За каждым вылетом стоят профессиональная, слаженная и ответственная работа инженеров, техников и механиков.

Военные авиационные специалисты в круглосуточном режиме обеспечивают выполнение полетов и несение боевого дежурства по охране воздушного пространства страны. Кроме того, они участвуют в модернизации авиационного парка, внедрении современных технологий и обучении молодых кадров.

Подготовка специалистов этого профиля осуществляется в Военном институте Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова, Национальном университете обороны РК и в зарубежных военных учебных заведениях.

В этом году подразделения инженерно-авиационного обеспечения современной казахстанской армии отмечают 33-летие со дня формирования. Их ежедневный труд, высокий профессионализм и преданность делу служат надежной гарантией боеготовности авиации, безопасности воздушного пространства и сохранения мирного неба над страной.