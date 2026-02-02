В рамках единого Дня открытых дверей, организованного по приказу министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова, воинские части посетили более 4000 родных и близких солдат, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Для гостей были проведены выставки вооружения и военной техники. Родители лично увидели, чему научились их сыновья за время службы. На плацу и учебных площадках солдаты показали строевые приемы с оружием, элементы рукопашного боя и мастерство выполнения учебно-боевых задач.

Посетителей проинформировали о мерах, принимаемых оборонным ведомством для организации воспитательной работы и поддержания воинской дисциплины. Им также подробно объяснили, как обеспечивается безопасность при обращении с оружием, проведении занятий и тренировок.

Инициатива оборонного ведомства позволила родным и близким военнослужащих срочной службы ознакомиться с организацией боевой подготовки, условиями службы и быта. Гости прошли по казармам, осмотрели спальные помещения и бытовые зоны.

В столовых они увидели, как организовано питание, оценили порядок и разнообразие рациона солдат. Важным моментом мероприятия стал совместный обед. Простое, но значимое общение вызвало у родителей гамму чувств: гордость, заботу, удивление и восхищение. Ведь вчерашние юноши превратились в настоящих мужчин: уверенных, дисциплинированных, внимательных, готовых поддержать друг друга.

Особо отметим юных посетителей воинских подразделений, которые с восторгом смотрели на братьев-военнослужащих. Десятилетняя Алена из Тараза побывала в гостях у старшего брата Владимира Романова, служащего в полку связи регионального командования «Юг». Визит в воинскую часть оставил у школьницы неизгладимые впечатления и вызвал гордость за брата-связиста.

Не сходил с рук солдата разведывательного батальона танковой бригады Гвардейского гарнизона Айбара Калифанова и трехлетний брат Әміре. Собственно, так и закладываются воинские традиции, передающиеся из поколения в поколение.

В столичной бригаде побывали свыше 170 человек, приехавших из Караганды, Шымкента, Кызылорды, Костаная и Астаны. Они посетили тир, спортивный зал, библиотеку и побывали на тактической площадке, где тренируются бойцы.

Своими впечатлениями о посещении части поделился отец солдата Сабит Базкенов, служивший на таджико-афганской границе. Фотография его сына Диаса Базкенова – победителя боевого состязания – висит на доске почета части.

Карагандинец С. Базкенов отметил большую разницу в условиях службы, поблагодарил командование за организацию мероприятия и заботливое отношение к нуждам военнослужащих.

– Меня порадовала обстановка в части. Мы увидели, что здесь созданы отличные условия для боевой подготовки, с солдатами работают опытные командиры. У бойцов отличная выправка, они дисциплинированные, ответственные. Пожелаю им достойно отслужить, быть полезными для страны и готовыми встать на ее защиту, – сказал он.

Воинские подразделения Актауского гарнизона приняли свыше 400 гостей. В дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил родители окунулись в атмосферу морской службы. Они ознакомились с бытом матросов, осмотрели кают-компании и камбуз.

В бригаде морской пехоты прошли спортивные состязания с участием родителей. Инициатором соревнований выступила председатель Комитета солдатских матерей «Аналар жүрегі» по Мангистауской области и городу Актау Гульмира Жанысбаева.

Подразделения Десантно-штурмовых войск встретили свыше 400 гостей. В 37-й десантно-штурмовой бригаде им показали, как надевается парашют и выполняются элементы воздушно-десантной подготовки на специальном комплексе.

Для тех, кто не смог участвовать в мероприятии, командование воинских частей организовало переговоры посредством видеосервиса «Отбасымен бейне қоңырау». Так, заместитель командира по воспитательной и идеологической работе войсковой части 26363 капитан Мадияр Мухтаров вышел на связь с матерью рядового Бегмата Мырзабека – Дүйсегүл Ақжигитовой. Он проинформировал ее об успехах солдата. На соревнованиях по қазақша күрес среди военнослужащих Десантно-штурмовых войск Бегмат занял третье место. Капитан М. Мухтаров выразил искреннюю благодарность Дүйсегүл Ақжигитовой за достойное воспитание сына.

Единый День открытых дверей позволил родителям убедиться, что их сыновья служат под руководством профессиональных командиров и получают необходимую всестороннюю поддержку. Оно стало важным шагом в преодолении стереотипов и укреплении уверенности в том, что забота о солдатах – безусловный приоритет армии.