День работников транспорта отметят в Казахстане

День работников транспорта
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Ежегодно в первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта. Он имеет официальный статус и входит в перечень профессиональных праздников, утвержденный в 1998 году Указом Президента Республики.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Транспортная система – это не просто инфраструктура, а основа устойчивого развития экономики. Согласно данным Министерства транспорта на январь 2025 года, среди 9,7 млн занятого населения 772 тыс. человек трудятся в транспортном секторе, где преобладающую часть занимают работники железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и складирования. Благодаря слаженной работе представителей отрасли транспортная инфраструктура активно модернизируется и обновляется, растут объемы перевозок, реализуются мультимодальные перевозки.

Уникальное географическое положение делает нашу страну естественным мостом между Востоком и Западом. Развитие транзитного потенциала – ключ к усилению экономической самостоятельности и конкурентоспособности.

Правительство последовательно реализует политику модернизации транспортной инфраструктуры, развития логистических центров, цифровизации и повышения безопасности перевозок. Эти меры служат стратегическим интересам страны и формируют прочную основу для будущего роста.

Профессионалы своего дела

За устойчивой работой транспортной системы стоят десятки тысяч высококвалифицированных специалистов – машинисты, водители, инженеры, логисты и многие другие. Их ответственность, точность и самоотдача обеспечивают бесперебойное движение грузов и пассажиров по всей стране и за ее пределами.

В условиях роста транзитного потенциала Казахстана и масштабных инфраструктурных проектов роль человеческого капитала выходит на первый план. Без людей, их знаний, опыта и инициативы невозможны ни технологические прорывы, ни эффективное управление сложными логистическими цепочками.

Государство придает особое значение подготовке кадров, повышению квалификации и созданию достойных условий труда в транспортной отрасли. Вложение в человека – это вложение в устойчивость и конкурентоспособность отрасли в целом.

Стабильная динамика

За первые шесть месяцев 2025 года в Казахстане всеми видами транспорта было перевезено 928 миллионов пассажиров – это на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автомобильные и внутригородские перевозки по-прежнему остаются самыми востребованными: в 2025 году автобусы, такси, маршрутки и троллейбусы перевезли 911,1 млн пассажиров, что на 10,7% больше по сравнению с 2024 годом.

Объем грузоперевозок вырос почти на 11%. Так, за первое полугодие перевезено 550,8 млн. тонн грузов, что на 10,9% больше аналогичного периода прошлого года.  Больше всего перевезено зерновых культур, угля, цветных и черных металлов, строительных грузов, нефтепродуктов и др.

На сегодняшний день по территории страны курсируют 154 железнодорожных пассажирских маршрута. Так, за первые 6 месяцев 2025 года железнодорожным транспортом перевезено 9,5 млн пассажиров. Ведется планомерная работа по обновлению парка пассажирских вагонов. С начала года поставлено порядка 60 единиц новых пассажирских вагонов.

Парк казахстанских локомотивов насчитывает около 1 800 единиц, в 2025 году планируется закупить ещё 200. В вагонном сегменте работают более 300 операторов, зарегистрировано 140 тысяч грузовых вагонов. В прошлом году приобретено 2 350 новых вагонов, аналогичный объем предусмотрен на текущий год, что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка.

Новые транспортные маршруты

В Казахстане реализуется комплекс масштабных железнодорожных проектов общей протяженностью 1 300 км. Как сообщил заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Н. Кельбуганов, в 2025 году будут завершены и введены в эксплуатацию ключевые участки – «Достык – Мойынты» и обводная линия станции Алматы. Одновременно ведётся строительство новых линий: «Дарбаза – Мактарал», «Аягоз – Бахты» и «Кызылжар – Мойынты» (366 км), что сократит протяжённость Транскаспийского маршрута на 150 км.

Для увеличения пропускной способности обновляются участки «Алтынколь – Жетыген» и «Бейнеу – Мангистау», а также внедряются современные системы автоблокировки на отрезках «Кызылжар – Саксаульская» и «Шалкар – Бейнеу». В 2023-2024 годах отремонтировано 2 800 км путей.

Активно развиваются казахстанские терминалы за рубежом – в порту Алят (Азербайджан), Селятино (Россия), Свислочь (Беларусь) и Ташкенте. Их совокупная мощность превышает 1 млн контейнеров в год. В перспективе планируется расширение в Румынии, Венгрии и Урумчи (КНР). Общий объём терминальных мощностей вырастет до 2,5 млн контейнеров. Ожидается рост транзита — до 76 млн тонн ежегодно, что укрепит позиции Казахстана как ключевого транспортно-логистического хаба региона.

Между Западом и Китаем

Казахстан играет важнейшую роль в обеспечении транзита между Китаем и Европой. Через территорию страны проходят стратегические железнодорожные и мультимодальные маршруты, связывающие производственные кластеры Восточной Азии с потребительскими рынками Европы.

В рамках реализации международных транспортных инициатив активно развиваются пограничные переходы на восточных рубежах, расширяются мощности сухих портов, таких как «Хоргос – Восточные ворота», и усиливается инфраструктура на западе, включая порты Каспийского региона.

Наряду с развитием внутренней терминальной сети принимаются меры по расширению географии присутствия Казахстана на зарубежных грузообразующих точках. Уже функционируют казахстанско-китайские терминалы в порту Ляньюньган и сухом порту города Сиань, а также казахстанским частным сектором построен терминал в порту Поти.

Создание современных логистических хабов и интеграция с международными транспортными коридорами делает Казахстан важной частью глобальных цепочек поставок.

Системная работа Правительства в этой сфере позволяет стране не только извлекать экономическую выгоду из своего географического положения, но и формировать устойчивую модель транзитного развития.

 

#отрасль #логистика #День работников транспорта

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