Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ

Банки и финансы
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Проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с распространяющейся информацией об обложении банковских переводов граждан налогом на добавленную стоимость министерство национальной экономики сделало пояснения.

«Речь идет об обложении налогом (НДС) комиссий, которые за свои услуги с клиентов взымают банки. Например, комиссии за переводы или выпуск карты. В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня. Сами переводы, осуществляемые гражданами, облагаться налогом не будут», - говорится в сообщении.

Если денежные переводы внутри одного банка осуществляются без комиссии, соответственно, в таких случаях налог не возникает.

Проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки.

Предлагаемые нормы обсуждаются в парламенте, с бизнес-сообществом и общественностью.

Окончательный проект Кодекса будет принят в 2025 году.

#банки #налог #Денежные переводы

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