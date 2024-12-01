Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ

Проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки, передает Kazpravda.kz
В связи с распространяющейся информацией об обложении банковских переводов граждан налогом на добавленную стоимость министерство национальной экономики сделало пояснения.
«Речь идет об обложении налогом (НДС) комиссий, которые за свои услуги с клиентов взымают банки. Например, комиссии за переводы или выпуск карты. В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня. Сами переводы, осуществляемые гражданами, облагаться налогом не будут», - говорится в сообщении.
Если денежные переводы внутри одного банка осуществляются без комиссии, соответственно, в таких случаях налог не возникает.
Проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки.
Предлагаемые нормы обсуждаются в парламенте, с бизнес-сообществом и общественностью.
Окончательный проект Кодекса будет принят в 2025 году.