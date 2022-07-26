Деньги в дело

На 19,9 млрд тенге поддержат в текущем году МСБ в Кызылординской области.

О состоянии малого и среднего бизнеса в регионе журналистам на брифинге рассказал заместитель начальника областного управления предпринимательства и промышленнос­ти Фердоуси Кожабергенов.

Как подчеркнул спикер, в приаральском регионе уделяется особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. На 1 июля 2022 года в области зарегистрировано 59 тыс. 23 субъекта МСБ, из них действующих – 53 тыс. 725.

– То есть более 5 000 предпринимателей приостановили свою деятельность, – пояснил он.

По итогам прошлого года уровень занятости населения в проектах МСБ вырос на 4,4%, в этой сфере работают 103 165 человек. Фактический объем продукции, произведенной сектором, составил 459,9 млрд тенге.

– Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 16,3%, или 306,9 миллиарда тенге, – уточнил Фердоуси Кожабергенов. – В 2022 году на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Кызылординской области из различных источников направлено 19,9 миллиарда тенге. С начала года профинансировано 373 проекта.

Например, нынче у ТОО «МФО «РИЦ «Кызылорда» на кредитование населения с предпринимательским потенциалом предусмотрено 1,2 млрд тенге. С начала года центром профинансировано 64 проекта на общую сумму 360,7 млн тенге. Деньги направлены на развитие животноводства, растениеводства, сферы услуг (СТО, бани, автомойки, детские сады, развлекательные центры), выпуск продовольствия и стройматериалов.