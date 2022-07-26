Свежий выпуск
Деньги в дело
Наталья Денисова

На 19,9 млрд тенге поддержат в текущем году МСБ в Кызылординской области.

О состоянии малого и среднего бизнеса в регионе журналистам на брифинге рассказал заместитель начальника областного управления предпринимательства и промышленнос­ти Фердоуси Кожабергенов.

Как подчеркнул спикер, в приаральском регионе уделяется особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. На 1 июля 2022 года в области зарегистрировано 59 тыс. 23 субъекта МСБ, из них действующих – 53 тыс. 725.

– То есть более 5 000 предпринимателей приостановили свою деятельность, – пояснил он.

По итогам прошлого года уровень занятости населения в проектах МСБ вырос на 4,4%, в этой сфере работают 103 165 человек. Фактический объем продукции, произведенной сектором, составил 459,9 млрд тенге.

– Доля МСБ в валовом региональном продукте составляет 16,3%, или 306,9 миллиарда тенге, – уточнил Фердоуси Кожабергенов. – В 2022 году на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Кызылординской области из различных источников направлено 19,9 миллиарда тенге. С начала года профинансировано 373 проекта.

Например, нынче у ТОО «МФО «РИЦ «Кызылорда» на кредитование населения с предпринимательским потенциалом предусмотрено 1,2 млрд тенге. С начала года центром профинансировано 64 проекта на общую сумму 360,7 млн тенге. Деньги направлены на развитие животноводства, растениеводства, сферы услуг (СТО, бани, автомойки, детские сады, развлекательные центры), выпуск продовольствия и стройматериалов.

Популярное

Все
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Ни дня без наград
Дорогу молодым
В копилке «серебро» и «бронза»
Обещанного три года ждут?
Укрощение инфляции
Деньги в дело
Блестящее «серебро»
Плыви, беги, крути
Рабочие места для горожан
Акварельный город
Небеса подождут
Особый подход
Урал бьет тревогу
В поддержку бездомных животных
Денис сыграл в финале
Итоги созидательной синергии
Разговор начистоту
Ньюкасл в… стакане воды?
С юности – острословы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
К вопросу о регистрации политических партий
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
США готовы помочь Казахстану с возвратом похищенных активов
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Денис сыграл в финале
Свежий выпуск
В копилке «серебро» и «бронза»
Свежий выпуск
Особый подход
Свежий выпуск
Небеса подождут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]