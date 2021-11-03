Деньги в топку

Стройка пошла

Сарань – единственный город в Карагандинской области, где нет центрального отопления. Тепло в многоэтажные дома подают старые маленькие кочегарки. Поэтому и тарифы на эту важную коммунальную услугу тут высоки: доходят до 200 тенге за квадратный метр. А вот качество оставляет желать лучшего – в том числе из-за частых аварий и невысокой температуры теплоносителя на подаче, которая редко превышает 60–70 градусов. Поэтому потребители ждут не дождутся, когда в их городе достроят центральную котельную.

Строительство идет. В октябре 2020 года после многолетнего простоя к работе приступила новая подрядная организация – компания «Temir Zat». Корреспондент «Казахстанской правды» побывала на стройплощадке и узнала, что уже готово, а что еще предстоит сделать.

Как оказалось, новому подрядчику от старого досталось плохое наследство. Пришлось разрушить и разобрать почти все, что понастроил предшественник.

Котельное оборудование и конструкции, которые почти 5 лет простояли под открытым небом, пришли в негодность или оказались не соответствующими проектной документации. Единственное, что осталось от старого объекта, – это четыре красно-белые дымовые трубы. Они сохранились в нормальном состоянии.

– Когда пришли на объект, то увидели: здесь установили четыре турецких котла, не отвечающих требованиям проекта, – рассказывает представитель компании «Temir Zat» Асылбек Токенов. – Их особенность заключалась в том, что они могли работать только на турецком топ­ливе. А нам, живущим на угле, было бы смешно привозить его из-за границы. Поэтому первое, что сделали, – демонтировали агрегаты и передали их на хранение заказчику.

Плюс к этому компании-подрядчику пришлось разрушить старый бетонный фундамент. Он не подходил для новых котлов, которые были заказаны в России. Два из них уже почти установлены. А поставка еще двух ожидается до конца года.

– Их выпускают на Барнаульском заводе котельного оборудования, – продолжает Асылбек Токенов. – Эти котлы можно топить любым углем. Они безотказны и могут работать даже на шламе, что очень экономично.

Специалист отмечает, что котлы из Барнаула в любой момент можно перевести с каменного топлива на газ. Для этого достаточно наладить его подачу в топочное отделение. Вместе с тем Асылбек Токенов не рекомендует с этим торопиться, поскольку у газа по сравнению с углем очень низкий КПД.

За год подрядчик возвел на территории котельной две галереи, отделения для приемки и дробления угля, склад для хранения его 15-дневного запаса, ремонтно-механический цех и пожарное депо. Предстоит также проложить железнодорожные пути, по которым тепловоз будет подвозить каменное топливо к тепловому источнику. Раньше рельсы здесь были, но пока котельная простаивала, их попрос­ту украли...

Тяжбы и простой

На саранскую котельную много раз покушались вандалы и охотники за металлом. Местным властям даже приходилось нанимать охрану. Так продолжалось в течение 5 лет, когда строительство на энергообъекте не велось.

Надо сказать, что решение о строительстве котельной для 43-тысячной Сарани было принято еще в 2013 году. Из республиканского бюджета выделили огромную по тем временам сумму – почти 5 млрд тенге, провели тендер и выбрали подрядчика, которым стал Павлодарский котельный завод. Работа закипела.

Параллельно со стройкой прокладывали новые теплотрассы. Жители Сарани ждали, что зиму 2015 года они встретят с теплом от новой котельной, но подрядчик не оправдал надежд. Началось сильное отставание от графика производства работ. Причины того стали известны позже, когда заказчик – управление строительства – начало судиться с Павлодарским котельным заводом.

Заказчик потребовал обязать подрядчика до конца 2016 года достроить саранскую котельную. Суд вынес решение в пользу истца, но исполнить его не удалось. Началось расследование коррупционного дела. В результате экспертизы было установлено, что подрядная организация не выполнила строительно-монтажные работы на 1,7 млрд тенге да еще и завысила объемы на 1,052 млрд тенге.

Дальше были суд и приговор. Директора Павлодарского котельного завода Тимура Даниярова оправдали за недоказаннос­тью. А начальнику управления строительства Темиргали Дюсенбаеву, которого обвинили в служебном подлоге и растрате бюджетных денег, дали 2 года лишения свободы условно.

В 2018 году начался суд над бывшим акимом Сарани Анатолием Шкарупой, который к котельной имел лишь опосредованное отношение. Он руководил городом, где ее строили, но заказчиком не являлся.

Экс-чиновника обвинили в растрате и присвоении денег, выделенных на покупку счетчиков тепла, которые должны были заработать после введения котельной в эксплуатацию. Анатолия Шкарупу давно оправдали, а жители шахтерского городка все еще ждут обещанный энергообъект.

Сильно подорожало

Пока шли тяжбы, незавершенная котельная в Сарани простаивала, а цены на стройматериалы росли. Заказчик провел экспертизу, в результате чего выяснилось, что оборудование и конструкции объекта пришли в негодность. Потом сменился заказчик, им стал отдел строительства, была произведена корректировка проектно-сметной документации.

– В итоге корректировки прои­зошло удорожание проекта с 5 до 7 миллиардов тенге, – говорит заместитель акима Сарани по вопросам строительства и ЖКХ Алмас Сулейменов. – Несмотря на это, аким области дал «добро» на выделение дополнительных средств, чтобы быстрее завершить объект.

Чиновник отметил, что 7 млрд тенге – не окончательная цена. Дело в том, что в нынешнем году в Казахстане произошло серьезное удорожание строительных материалов и металлоконструкций. В связи с этим ПСД саранской котельной снова отправили на корректировку. Заказчик не сомневается, что сметная стоимость энергообъекта вырастет еще как минимум на 10–12%, то есть на 700–850 млн тенге.

Подрядчик обещает сдать котельную в эксплуатацию осенью 2022 года. А это значит, до начала следующего отопительного сезона дома потребителей нужно будет отрезать от старых теплосетей и подключить к новым. Здесь могут возникнуть проблемы, поскольку разводка в много­этажках Сарани не подходит для подключения к центральному тепловому источнику, а значит, ее нужно менять.

Городские власти обещают помочь. Акимат поручил за счет бюджетных средств разработать проект по замене подвальной разводки, а вот менять стояки жильцам придется уже за собственные деньги.

Когда котельная будет введена в эксплуатацию, возникнет еще один вопрос – о тарифе на отоп­ление. А он не окажется низким, поскольку уголь и электроэнергия у нас дорожают.

– Сейчас в Сарани действует 21 локальная котельная с различными тарифами, максимальный из которых – 200 тенге за квад­ратный метр, – отмечает зам­акима Сарани. – Тепло от нового теплоисточника будет гораздо дороже. Но у нас есть государственная программа субсидирования его подачи. Используя ее, будем удешевлять уголь за счет областных субсидий. Поэтому, думаю, нам удастся удержать тариф в рамках 200 тенге. Постараемся, потому что должны защищать интересы граждан.

Возможно, возникнут и другие проблемы. Но у жителей Сарани уже появилась надежда на то, что следующую зиму они встретят с качественным теплом, которое будет подаваться в дома от новой котельной.