Депутат посетила несколько субъектов малого бизнеса, ознакомилась с их работой, заботами и проблемами. Эта сфера деятельности знакома ей давно: до избрания в Парламент Ирина Аронова по службе занималась в области вопросами малого бизнеса. До недавних пор она и в Мажилисе состояла членом Комитета по социально-культурному развитию. Сейчас является секретарем Комитета по международным делам, обороне и безопасности. На вопрос, насколько тема нынешней поездки связана с профилем ее парламентской работы, Ирина Петровна заметила, что напрямую – разве что с некоторыми аспектами продовольственной безопасности страны. Но при этом подчеркнула: «Депутат должен знать все о своей стране!»
Как иллюстрация к этому тезису беседа депутата с директором овощеводческого ТОО «Садовод» Виктором Симоненко началась с первых шагов по предприятию и не скоро закончилась за его воротами. «Стороны» встретились не первый раз, но тем для разговоров и споров меньше не стало: решаются одни вопросы, как появляются новые – такова логика развития. Товарищество закрыло дефицит Костаная в качественных картофеле, моркови, других корнеплодах, причем поставляет их в торговлю расфасованными и упакованными, что удобно для розничного покупателя, но хотело бы расширить бизнес и выйти на другие регионы страны, а то и на экспорт. Симоненко считает, что государство помогло подняться этому бизнесу, но есть нерешенные проблемы с его расширением. Дискуссия разгорелась нешуточная.
Своими положительными оценками сделанного государством и его законодательным органом для развития и помощи малому бизнесу поделились директор ТОО «Мирафуд» Мигран Мелконян, начинающая предпринимательница-инвалид Мария Карымсакова, другие участники встреч с депутатом. Не скрывали и своих проблем, обращались с вопросами и просьбами. Подытоживая результаты поездки для представителей СМИ, Ирина Петровна отметила, что именно такие откровенные контакты с выездом на места, знакомство с реальными условиями быта и работы населения наполняют депутатскую деятельность тем конкретным смыслом, который ждет от нее народ, и позволяют улучшать его жизнь.
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