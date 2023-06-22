Депутат Орынбеков озвучил ряд предложений по решению проблем с дикой коноплей

Помочь решить проблемы с дикорастущей коноплей, по мнению сенатора, могло бы её целенаправленное использование.

Фото: glavagronom.ru

О проблемах широкого распространения наркотических средств на территории южных регионов Казахстана в своем депутатском запросе рассказал сенатор Бекболат Орынбеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам парламентария, в Шуйской местности на 140 тыс. га произрастает дикая конопля, а отсутствие доходов способствует участию молодежи в распространении наркотических средств, производимых из этого растения.

Вместе с тем, сенатор обеспокоен активным распространением синтетических наркотиков, ряд которых завозятся из зарубежья.

"По данным Минздрава, число наркозависимых составило 18 136 человек. Органами внутренних дел по итогам пяти месяцев выявлено 1072 уголовных наркопреступления. Кроме того, выявлено 203 факта хранения наркотиков в особо крупном размере", - привел цифры Бекболат Орынбеков.

По его словам, общими усилиями вопрос профилактики наркопреступности должен подняться на совершенно другой уровень и кардинально скорректировать наркоситуацию в регионе и республике в целом.

Помочь решить проблемы с дикорастущей коноплей, по мнению сенатора, могло бы её целенаправленное использование. Для этого депутат озвучил несколько предложений.

"Предлагаю изучить законодательство с учетом имеющегося опыта, выявления пробелов и внесения предложений по их устранению. Создать комплекс производств по переработке растительного сырья в промышленных или медицинских целях, в том числе в специальной экономической зоне "Химпарк Тараз". Изучить площадь произрастания дикорастущей конопли, составив карту очагов ее концентрации с использованием технологий "Қазақстан Ғарыш Сапары", - предложил сенатор Орынбеков.